Η πρώην επικεφαλής Εξωτερικής Πολιτικής της ΕΕ, Φεντερίκα Μογκερίνι, και ένας από τους ανώτερους διπλωμάτες της Ενωσης, ο Στέφανο Σανίνο, τέθηκαν υπό κράτηση χθες ύστερα από έφοδο της βελγικής αστυνομίας στο πλαίσιο έρευνας για απάτη που σχετίζεται με διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων. Η αστυνομία συνέλαβε τρεις υπόπτους και πραγματοποίησε έρευνες στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) και το Κολέγιο της Ευρώπης για διαφθορά στην ίδρυση ακαδημίας εκπαίδευσης διπλωματών. Η είδηση προκάλεσε μάλιστα την αντίδραση και της Μόσχας, με εκπρόσωπο του Κρεμλίνου να σχολιάζει: «Η ΕΕ αγνοεί τη δική της διαφθορά αλλά κάνει κηρύγματα στους άλλους».

Οι έρευνες – που διεξήχθησαν κατόπιν αιτήματος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και εγκρίθηκαν από τη βελγική αστυνομία – πραγματοποιήθηκαν στην ΕΥΕΔ στις Βρυξέλλες, σε κτίρια του Κολεγίου της Ευρώπης στην Μπριζ και σε ιδιωτικές κατοικίες.

Η ΕΥΕΔ είναι ο τομέας εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ και μέχρι το 2019 επικεφαλής ήταν η πρώην αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Φεντερίκα Μογκερίνι. Από το 2020, είναι πρύτανης του Κολλεγίου της Ευρώπης, ενός κέντρου εκπαίδευσης για μελλοντικούς αξιωματούχους της ΕΕ.

Ο Σανίνο, ιταλός πρώην διπλωμάτης, ήταν ο κορυφαίος δημόσιος υπάλληλος στην ΕΥΕΔ και επί του παρόντος είναι γενικός διευθυντής για τη Μέση Ανατολή, τη Βόρεια Αφρική και τις χώρες του Κόλπου στην Κομισιόν. Το τρίτο άτομο που τελεί υπό κράτηση σε σχέση με την έρευνα είναι ο Τσέζαρε Ζεγκρέτι, συνδιευθυντής του γραφείου εκπαίδευσης, κατάρτισης και έργων του Κολεγίου της Ευρώπης.

Οι βελγικές Αρχές ερευνούν τη Διπλωματική Ακαδημία της Ευρωπαϊκής Ενωσης, ένα πρόγραμμα για νέους διπλωμάτες απ’ όλες τις χώρες της ΕΕ που διευθύνεται από το Κολέγιο της Ευρώπης και του οποίου η Μογκερίνι είναι διευθύντρια από τον Αύγουστο του 2022.

Η Εισαγγελία έχει «έντονες υποψίες» ότι παραβιάστηκαν οι κανόνες περί «δίκαιου ανταγωνισμού» όταν η EΥΕΔ ανέθεσε τον διαγωνισμό για τη δημιουργία της διπλωματικής ακαδημίας στο Κολέγιο της Ευρώπης.

Η έρευνα επικεντρώνεται στο εάν το Κολέγιο ενημερώθηκε για τα κριτήρια επιλογής της διαδικασίας υποβολής προσφορών πριν από τη δημοσίευση της επίσημης προκήρυξης. «Υπάρχουν έντονες υποψίες ότι, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας υποβολής προσφορών για το πρόγραμμα, παραβιάστηκε το άρθρο 169 του Δημοσιονομικού Κανονισμού περί θεμιτού ανταγωνισμού και ότι εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με την τρέχουσα σύμβαση κοινοποιήθηκαν σε έναν από τους υποψηφίους που συμμετείχαν στον διαγωνισμό», αναφέρεται στην ανακοίνωση των εισαγγελέων.

Αξιωματούχος της ΕΥΕΔ περιέγραψε ότι οι έρευνες πραγματοποιήθηκαν στο διοικητικό κτίριο των Βρυξελλών στην οδό Rue d’Arlon 62, όχι στο κεντρικό κτίριο στον κυκλικό κόμβο Schuman.

Οι εργαζόμενοι κλήθηκαν να εκκενώσουν τις εγκαταστάσεις και να αφήσουν τις πόρτες και τα έπιπλα των γραφείων τους ξεκλείδωτα. Ανώτερος αξιωματούχος της ΕΕ δήλωσε στο Politico ότι οι έφοδοι συνδέονται με μια έρευνα που ξεκίνησε πριν η Κάγια Κάλας αναλάβει τα καθήκοντά της ως επικεφαλής της Εξωτερικής Πολιτικής της Ενωσης.

Η εκπρόσωπος της Κομισιόν Ανίτα Χίπερ επιβεβαίωσε ότι η αστυνομία έκανε αυτές τις εφόδους στο πλαίσιο μιας «συνεχιζόμενης έρευνας για τις δραστηριότητες που έλαβαν χώρα… στην προηγούμενη θητεία», δηλαδή πριν απ’ τον επαναδιορισμό της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, τον Δεκέμβριο του 2024.

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έκανε γνωστό ότι είχε ζητήσει από τις Αρχές να άρουν την ασυλία – που συνήθως παρέχεται σε διπλωμάτες, προστατεύοντάς τους από νομικές ενέργειες – «αρκετών υπόπτων» πριν απ’ την έρευνα, και ότι αυτό χορηγήθηκε. Δεν διευκρίνισε σε ποιους φορείς είχε υποβάλει τα αιτήματα.