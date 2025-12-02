Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στις Βρυξέλλες, καθώς οι βελγικές Αρχές έθεσαν υπό κράτηση την πρώην αντιπροέδρου της Κομισιόν, Φεντερίκα Μογκερίνι, στο πλαίσιο έρευνας για υπόθεση απάτης, όπως μεταδίδουν τοπικά ΜΜΕ.

Σύμφωνα με τη βελγική εφημερίδα Le Soir, η Μογκερίνι κρατείται αυτήν τη στιγμή και ανακρίνεται από τις αρχές.

Τα άλλα δύο άτομα που βρίσκονται υπό κράτηση για ανάκριση είναι ένας νυν πρύτανης του Κολεγίου της Ευρώπης στη Μπριζ και ο πρώην Γενικός Γραμματέας της EEAS (2021-2025), Ιταλός διπλωμάτης Στέφανο Σαννίνο.

Ειδικότερα, οι έρευνες –που πραγματοποιήθηκαν κατόπιν αιτήματος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO) και εγκρίθηκαν από τον ανακριτή και την Ομοσπονδιακή Αστυνομία του Βελγίου– έγιναν στα γραφεία της EEAS στις Βρυξέλλες, σε κτίρια του Κολεγίου της Ευρώπης στην Μπριζ, καθώς και σε ιδιωτικές κατοικίες, σύμφωνα με ανακοίνωση της EPPO. Στις έρευνες συμμετέχει και η υπηρεσία καταπολέμησης της απάτης της Ε.Ε., OLAF.

Οι βελγικές αρχές ερευνούν την «Ευρωπαϊκή Διπλωματική Ακαδημία», ένα πρόγραμμα κατάρτισης για νέους διπλωμάτες από τα κράτη-μέλη της Ε.Ε.

Όπως αναφέρει το Euractiv, η EEAS και το Κολέγιο της Ευρώπης, δύο θεσμοί άμεσα συνδεδεμένοι με την ευρωπαϊκή διπλωματική εκπαίδευση, δεν έχουν προχωρήσει ακόμη σε κάποιο επίσημο σχόλιο για την υπόθεση.

Ωστόσο, πηγές του Euractiv στις Βρυξέλλες σημειώνουν ότι οι έρευνες της EPPO είναι ιδιαίτερα αυστηρές και συχνά οδηγούν σε απτά αποτελέσματα όταν πρόκειται για οικονομικές υποθέσεις που αφορούν ευρωπαϊκή χρηματοδότηση.

Το Κολέγιο της Ευρώπης, που ιδρύθηκε το 1949, θεωρείται το «φυτώριο» της Ε.Ε. για διπλωμάτες και δημόσιους λειτουργούς, με αποφοίτους που περιλαμβάνουν κορυφαίους πολιτικούς και αξιωματούχους των ευρωπαϊκών θεσμών.