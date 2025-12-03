Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ανακοίνωσε ότι απήγγειλε κατηγορίες για διαφθορά και απάτη σε βάρος της πρώην αντιπροέδρου της Κομισιόν και πρύτανη του Κολλεγίου της Ευρώπης, Φεντερίκα Μογκερίνι, καθώς και δύο ακόμη προσώπων που συνελήφθησαν στο πλαίσιο της ίδιας υπόθεσης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, πρόκειται για τον ανώτατο αξιωματούχο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Στέφανο Σανίνο, και ένα ανώτερο στέλεχος του Κολλεγίου της Ευρώπης. Και οι τρεις αφέθηκαν ελεύθεροι, καθώς δεν θεωρούνται ύποπτοι φυγής.

Οι κατηγορίες αφορούν απάτη και διαφθορά σε δημόσιες συμβάσεις, σύγκρουση συμφερόντων και παραβίαση του επαγγελματικού απορρήτου.

Η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας

Όπως αναφέρεται σε δελτίο Τύπου της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO) στις Βρυξέλλες, η πρύτανης και ένα ανώτερο μέλος του προσωπικού του Κολλεγίου της Ευρώπης στην Μπριζ, καθώς και ένας ανώτερος αξιωματούχος της Κομισιόν, συνελήφθησαν στο πλαίσιο έρευνας για ύποπτη απάτη που σχετίζεται με προγράμματα εκπαίδευσης νέων διπλωματών χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Μετά την ανάκρισή τους από την Ομοσπονδιακή Δικαστική Αστυνομία του Βελγίου, οι τρεις κατηγορούμενοι ενημερώθηκαν επίσημα για τις κατηγορίες που τους βαρύνουν. Ωστόσο, αφέθηκαν ελεύθεροι καθώς δεν κρίθηκαν επικίνδυνοι για διαφυγή.

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία διευκρινίζει ότι η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη και δεν μπορούν να δοθούν στη δημοσιότητα περαιτέρω λεπτομέρειες, προκειμένου να μην τεθεί σε κίνδυνο το αποτέλεσμά της. Υπενθυμίζεται ότι όλα τα εμπλεκόμενα πρόσωπα θεωρούνται αθώα μέχρι αποδείξεως του εναντίου από τα αρμόδια δικαστήρια του Βελγίου.

Η EPPO είναι η ανεξάρτητη εισαγγελία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αρμόδια για τη διερεύνηση και δίωξη εγκλημάτων που στρέφονται κατά των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ.

Το χρονικό της υπόθεσης

Η Φεντερίκα Μογκερίνι, πρώην αντιπρόεδρος της Κομισιόν και πρώην επικεφαλής Εξωτερικών Σχέσεων της Ε.Ε., συνελήφθη από τις βελγικές αρχές την Τρίτη, στο πλαίσιο έρευνας για υπόθεση απάτης που αφορά την ανάθεση στο Κολέγιο της Ευρώπης εκπαιδευτικού προγράμματος για μελλοντικούς διπλωμάτες της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ), στην οποία είχε διατελέσει επικεφαλής.

Η βελγική αστυνομία πραγματοποίησε εφόδους στην έδρα της ΕΥΕΔ στις Βρυξέλλες, σε κτίρια του Κολλεγίου της Ευρώπης στη Μπριζ, καθώς και στις κατοικίες των υπόπτων.

Η έρευνα επικεντρώνεται στο «εάν το Κολέγιο της Ευρώπης ή εκπρόσωποί του είχαν ενημερωθεί εκ των προτέρων για τα κριτήρια επιλογής», στο πλαίσιο της διαδικασίας πρόσκλησης υποβολής προσφορών που ξεκίνησε η διπλωματική υπηρεσία της ΕΕ για το συγκεκριμένο πρόγραμμα κατάρτισης.

Η διαδικασία αυτή χρονολογείται από την περίοδο 2021-2022.

Μετά τη θητεία της ως αντιπρόεδρος της Κομισιόν και επικεφαλής της ΕΥΕΔ, η Μογκερίνι διορίστηκε πρύτανης του Κολλεγίου της Ευρώπης το 2020, εν μέσω επικρίσεων ότι δεν πληρούσε τα απαιτούμενα κριτήρια και είχε υποβάλει υποψηφιότητα εκπρόθεσμα. Το 2022 ανέλαβε διευθύντρια της Διπλωματικής Ακαδημίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του έργου που βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας.

Ο Στέφανο Σανίνο, πρώην Ιταλός διπλωμάτης, υπήρξε κορυφαίος δημόσιος υπάλληλος της ΕΥΕΔ και σήμερα υπηρετεί ως γενικός διευθυντής για τη Μέση Ανατολή, τη Βόρεια Αφρική και τον Κόλπο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.