Οι αγρότες δεν δέχονται να ανοίξουν τα μπλόκα ούτε αν προσκληθούν στο Μαξίμου. Θα το συζητούσαν, όμως, αν το Μαξίμου ερχόταν εκείνο στο καθιερωμένο πλέον και παραδοσιακό μπλόκο της Νίκαιας. Αυτό άκουσα να λέει, με τον ανάλογο αγωνιστικό οίστρο, ένας αγέρωχος αγροτοσυνδικαλιστής και μάλιστα εκπρόσωπος Τύπου της ομοσπονδίας τους.

Ας δούμε, λοιπόν, πώς το εννοεί. Ελπίζω, κατ’ αρχάς, πως όταν μιλά για το «Μαξίμου» το χρησιμοποιεί ως μετωνυμία της κυβέρνησης και, ειδικά, του προέδρου της, ο οποίος έχει εκεί το γραφείο του. Γιατί, αν εννοεί το κτίριο, δυστυχώς δεν γίνεται – μόνο η μελέτη θα πάρει τουλάχιστον έξι μήνες, το δε κόστος θα είναι τρελό. Επειτα, να ξεκαθαρίσουμε αν εννοεί προσωπικά τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη ή αν εννοεί το σύνολο των ανθρώπων που εργάζονται στο συγκεκριμένο κτίριο. Θέλουν τον Πρωθυπουργό, τους συμβούλους και συνεργάτες του ή και τους φρουρούς, τις καθαρίστριες, τον μάγειρα κ.λπ.; Αυτά πρέπει να τα αποσαφηνίσουν οι αγρότες, για να ξέρουν, στο Μαξίμου πόσα λεωφορεία θα χρειαστούν. Τον κ. Τσιάρα, λ.χ., που είναι ο αρμόδιος υπουργός για τα θέματά τους, δεν τον θέλουν. Εχουν ήδη μιλήσει μαζί του πολλές φορές, είπε ο εκπρόσωπος. Θέλουν κάποιον άλλο, κάτι καινούργιο και διαφορετικό, λίγη ποικιλία, βρε αδερφέ!

Επειδή αντιλαμβάνομαι ότι τους ενδιαφέρει πρωτίστως η συμβολική διάσταση, προτείνω να ζητήσουν η συνάντηση να γίνει ως αναπαράσταση του ιστορικού «δρόμου προς την Κανόσσα», όπως έχει επικρατήσει να λέγεται η ιστορική συμφιλίωση του Αυτοκράτορα της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, Ερρίκου Δ’ με τον Πάπα της Ρώμης, Γρηγόριο Ζ’ τον χειμώνα του 1077. Ηταν πολύ βαρύς ο χειμώνας του 1077 και ο Ερρίκος μόλις που πρόλαβε το τελευταίο πέρασμα των Αλπεων που είχε μείνει ανοιχτό. Μαζί του είχε τη γυναίκα του και τον νεογέννητο γιο τους και ο ίδιος ήταν ντυμένος μόνο με ένα μοναστικό ράσο. Οταν έφτασε στο κάστρο της Κανόσσα, ο Πάπας δεν τον άφησε να μπει. Εμεινε τρεις ημέρες να περιμένει έξω από την πύλη, ξυπόλητος, όπως οι μοναχοί της εποχής, τυλιγμένος με το ράσο.

Η παράδοση δεν αναφέρει αν αυτό ήταν σχέδιο του Πάπα για να εξοντώσει τον Αυτοκράτορα με μια ξεγυρισμένη πνευμονία, ούτε πώς γλίτωσε την πνευμονία ο Ερρίκος. Μας λέει, όμως, ότι ο Αυτοκράτορας γονάτισε μπροστά στον Πάπα, ώσπου το κεφάλι του ακούμπησε το χιόνι, και τότε ο Γρηγόριος τον πάτησε στον λαιμό – τρυφερά εννοείται, για λόγους συμβολισμού. Οι ιστορικοί, όμως, μας βεβαιώνουν ότι αυτό δεν συνέβη ποτέ, ήταν το «spin» των επικοινωνιολόγων του Πάπα, για να επισφραγίσουν τον θρίαμβό τους. Δεν χρειαζόταν, πάντως, γιατί η φράση «ο δρόμος προς την Κανόσσα» έγινε ένα γλωσσικό στερεότυπο για τον εξευτελισμό, στις χώρες με ρωμαιοκαθολική παράδοση.

Ετσι θα έχει ενδιαφέρον η μετάβαση του Μαξίμου στη Νίκαια και τους προτρέπω να το σκεφτούν. Υπάρχει, ωστόσο, ένα πρόβλημα και είναι το εξής: ο Μητσοτάκης θα παίξει τον Ερρίκο Δ’, όμως τον ρόλο του Γρηγορίου Ζ’ ποιος θα τον ερμηνεύσει από τους 19 του ΔΣ της ομοσπονδίας; Λύνεται εύκολα όμως. Μπορούν να προσκαλέσουν τον σημερινό Πάπα, τον Λέοντα ΙΔ’, για να φέρει εις πέρας τον ρόλο. Ανοιχτός άνθρωπος δείχνει – για τα μέτρα του Ρωμαιοκαθολικισμού – και μάλλον προοδευτικός, όπως ο προκάτοχός του. Γιατί να μη δεχτεί; Αν μάλιστα του επισημανθεί ότι η αναπαράσταση έρχεται 948 χρόνια ακριβώς μετά το ιστορικό γεγονός, δεν βλέπω πώς μπορεί να το αρνηθεί. Ειλικρινά…

ΡΗΧΟΤΗΤΑ

Η Μιλένα Αποστολάκη δήλωσε ότι είναι «κατά της χρήσης χημικών στα μπλόκα». Η ερώτηση, όμως, ήταν αν συμφωνεί με την τακτική των μπλόκων ή όχι. Οχι μόνο απάντησε άλλα’ αντ’ άλλων η κ. Αποστολάκη, αλλά ξαφνικά «έπαθε Κωνσταντοπούλου», που λέμε, και άρχισε να επιτίθεται στον δημοσιογράφο, επειδή τολμούσε να επιμένει να τη ρωτά αν είναι υπέρ ή κατά των μπλόκων. Η ερώτησή του, διαμαρτυρόταν η κ. Αποστολάκη, ήταν «χωροφυλακίστικη». Στην πραγματικότητα, ήταν απροετοίμαστη για την ερώτηση και προσπάθησε με ένα ήπιο bullying (Κωνσταντοπούλου με 0% λιπαρά) να καλύψει την αδυναμία της. Δεν εκπλήσσει η ρηχότητα της κ. Αποστολάκη. Θυμίζω ότι πρώτα έθεσε υποψηφιότητα για πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και μετά σκέφτηκε ότι δεν μπορούσε και αποσύρθηκε…