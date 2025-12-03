Ο πρωθυπουργός στη διάρκεια της συνεδρίασης του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής (ΚΥΣΟΙΠ) που είναι σε εξέλιξη στο Μαξίμου για ζητήματα της περιφέρειας έστειλε μήνυμα στα αγροτικά μπλόκα για διάλογο και αποφυγή «ακραίων» ενεργειών. «Κατανοώ τη δυσαρέσκεια των αγροτών που είδαν καθυστερήσεις στις πληρωμές» είπε αλλά επεσήμανε ότι σε σχέση με το 2024 «θα λάβουν μισό δις παραπάνω. Από 3,1 δισ. το 2024 στα 3,7 δισ. οι συνολικές πληρωμές».

Οπως σημείωσε, «διαχωρίζω απόλυτα εκείνους που δεν έχουν πληρωθεί λόγω διασταυρωτικών ελέγχων από εκείνους που δεν δικαιούνται την επιδότηση» και επανάλαβε ότι η πόρτα του διαλόγου είναι πάντα ανοιχτή. «Είμαστε πάντα ανοιχτοί σε συντεταγμένο διάλογο Ακραίες ενέργειες δεν βοηθούν την προσπάθειά τους. Κι άλλες φορές έχουμε ικανοποιήσει αιτήματα των αγροτών» είπε.

Μεταρρύθμιση στον ΟΠΕΚΕΠΕ και νέο σύστημα επιδοτήσεων

Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η κυβέρνηση προχωρά σε μια μεγάλη μεταρρύθμιση στον ΟΠΕΚΕΠΕ, με τη μετάπτωση του οργανισμού στην ΑΑΔΕ. Όπως ανέφερε, η διαδικασία αυτή δημιουργεί μια νέα πραγματικότητα, με ένα πιο αξιόπιστο, γρήγορο και δίκαιο σύστημα επιδοτήσεων που θα στηρίζει τους πραγματικούς παραγωγούς.

Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη δώσει το «πράσινο φως» για την πληρωμή των αγροτικών ενισχύσεων μέσω του νέου συστήματος, ενώ οι διαδικασίες προχωρούν με ταχείς ρυθμούς. Ήδη έχουν καταβληθεί προκαταβολές της βασικής ενίσχυσης και προγράμματα του Β’ Πυλώνα της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής για τον εκσυγχρονισμό των γεωργικών εκμεταλλεύσεων.

Η κυβέρνηση, όπως είπε, στοχεύει έως τα τέλη Δεκεμβρίου να καταβάλει ενισχύσεις ύψους 1,2 δισ. ευρώ. Μεταξύ των προτεραιοτήτων περιλαμβάνονται το Μέτρο 23 για τη μείωση της παραγωγής, πληρωμές παλαιών οφειλών της βιολογικής κτηνοτροφίας, συμπληρωματικές ενισχύσεις και αποζημιώσεις για απώλειες ζωικού κεφαλαίου.

Ανοιχτός διάλογος με τους αγρότες

Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης παραμένει ανοιχτό στον διάλογο με τους αγρότες, υπενθυμίζοντας ότι η κυβέρνηση έχει ικανοποιήσει στο παρελθόν σημαντικά αιτήματά τους, όπως η επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης, οι μειώσεις ΦΠΑ και η μείωση του κόστους ρεύματος.

Ο πρωτογενής τομέας ως μοχλός ανάπτυξης

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο πρωθυπουργός επανέλαβε ότι η αντιμετώπιση των προβλημάτων του πρωτογενούς τομέα και η μετατροπή του σε αναπτυξιακή «μηχανή» για τη χώρα αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα της κυβέρνησης. «Διορθώνουμε στρεβλώσεις του παρελθόντος», είπε, προσθέτοντας ότι οι έντιμοι και συνεπείς παραγωγοί θα είναι εκείνοι που θα ωφεληθούν περισσότερο από αυτή τη μεταρρύθμιση.

«Εργαζόμαστε ώστε η δύσκολη μεταβατική περίοδος να διαρκέσει όσο το δυνατόν λιγότερο», κατέληξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.