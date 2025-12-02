Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε εκτενώς στις προοπτικές της τεχνητής νοημοσύνης και του ψηφιακού μετασχηματισμού της χώρας, μιλώντας στο συνέδριο «Future Unfold – Framing the Future of Technology» που διοργάνωσε η Grant Thornton στο Μέγαρο Μουσικής. Ο πρωθυπουργός επισήμανε ότι από το 2019 η κυβέρνηση έλαβε τη συνειδητή απόφαση να δρομολογήσει ένα μεγάλο τεχνολογικό άλμα, το οποίο, όπως είπε, έχει ήδη αποδώσει καρπούς.

«Το gov.gr ήταν μια επανάσταση για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις», σημείωσε, τονίζοντας ότι η ενσωμάτωση εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης στις δημόσιες υπηρεσίες έχει μειώσει τη γραφειοκρατία και το κόστος για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Όπως πρόσθεσε, η επόμενη ημέρα αποτυπώνεται σε μια εθνική στρατηγική τεχνητής νοημοσύνης που βασίζεται σε πολλούς πυλώνες.

Η Ελλάδα στην πρώτη γραμμή της τεχνητής νοημοσύνης

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στα έργα «Φάρος» και «Δαίδαλος», δύο εμβληματικές πρωτοβουλίες στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης. Ο «Φάρος» αποτελεί ένα από τα επτά σημαντικά έργα της χώρας, ενώ ο «Δαίδαλος» είναι ένας ισχυρός υπερυπολογιστής που θα προσφέρει υπολογιστική ισχύ σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να αναπτύξουν νέα προϊόντα και εφαρμογές.

«Η ανάπτυξη δεν αρκεί να είναι γρήγορη, πρέπει να έχει και ποιοτικά χαρακτηριστικά», υπογράμμισε ο κ. Μητσοτάκης, αναφέροντας ότι η παραγωγικότητα συνδέεται άρρηκτα με την αξιοποίηση της τεχνολογίας. «Παραγωγικότητα χωρίς τεχνολογία δεν μπορεί να υπάρξει σήμερα», είπε χαρακτηριστικά.

Εκπαίδευση και εργασία στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης

Απαντώντας σε ερωτήσεις του προέδρου της Grant Thornton Consulting, Νικόλαου Καραμούζη, ο πρωθυπουργός τόνισε ότι η τεχνητή νοημοσύνη πρέπει να λειτουργεί ως εργαλείο βελτίωσης της ανθρώπινης παραγωγικότητας και όχι ως μέσο αντικατάστασης των εργαζομένων. «Έχουμε ήδη εκπαιδεύσει πάνω από 10.000 δημόσιους υπαλλήλους στη χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης», ανέφερε, επισημαίνοντας τη σημασία της εκπαίδευσης σε όλα τα επίπεδα.

Όπως σημείωσε, η πρόκληση για όλες τις οικονομίες είναι να διαχειριστούν τη μετάβαση αυτή χωρίς να εντείνουν τις κοινωνικές και περιφερειακές ανισότητες. Επισήμανε ότι η τεχνολογία δίνει τη δυνατότητα σε επιχειρήσεις να αναπτύσσονται οπουδήποτε στη χώρα, από την Πάτρα και τα Γιάννενα έως την Κρήτη, χάρη στην ύπαρξη ισχυρών πανεπιστημιακών δομών.

Οι κοινωνικές επιπτώσεις της τεχνολογίας και η προστασία των νέων

Ο πρωθυπουργός εξέφρασε έντονη ανησυχία για την επίδραση της τεχνολογίας στα παιδιά και τους εφήβους, τονίζοντας ότι η πρόωρη έκθεση σε ψηφιακά εργαλεία μπορεί να επηρεάσει την ανάπτυξη του εγκεφάλου και την ψυχολογία τους. «Όταν τα παιδιά υποκαθιστούν το γράψιμο και τη σκέψη με εργαλεία που παράγουν απαντήσεις, υπάρχει πραγματικό πρόβλημα», είπε, προβλέποντας ότι το εκπαιδευτικό σύστημα θα στραφεί ξανά σε προφορικές και χειρόγραφες εξετάσεις.

Αναφερόμενος στη χρήση κινητών τηλεφώνων και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση έχει ήδη επιλέξει να μην επιτρέπονται κινητά στα σχολεία, καθώς προκαλούν διάσπαση προσοχής. Προειδοποίησε επίσης για τους κινδύνους που κρύβει η έννοια του «ψηφιακού φίλου», επισημαίνοντας περιστατικά όπου παιδιά οδηγήθηκαν σε αυτοτραυματισμό ή ακόμη και αυτοκτονία έπειτα από τέτοιου είδους ψηφιακές αλληλεπιδράσεις.

Ψηφιακή ταυτότητα και προστασία ανηλίκων

Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στα νέα εργαλεία ψηφιακής ταυτότητας και ψηφιακής πιστοποίησης ηλικίας, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την προστασία των ανηλίκων. Όπως εξήγησε, η τεχνολογία αυτή θα επιτρέπει την επαλήθευση ηλικίας χωρίς αποκάλυψη προσωπικών δεδομένων, με στόχο να αποτραπεί η πρόσβαση ανηλίκων σε καπνικά και αλκοολούχα προϊόντα.

«Η τεχνολογία μπορεί να μας είναι χρήσιμη, αλλά πρέπει να μπουν σαφείς περιορισμοί», τόνισε, προσθέτοντας ότι οι μεγάλες πλατφόρμες θα πρέπει να συμμετάσχουν ενεργά στη συζήτηση και να εγκαταλείψουν την πρακτική του να κερδίζουν από τη δραστηριότητα παιδιών και εφήβων.