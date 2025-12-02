Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης απηύθυνε μήνυμα προς τους κοινωνικούς εταίρους, χαρακτηρίζοντας τη νέα συμφωνία για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας ως «θετική εξέλιξη σε μια εποχή τοξικότητας». Ο πρωθυπουργός τόνισε την ανάγκη να «επενδύσουμε στην εμπιστοσύνη» και στην υπευθυνότητα που επέδειξαν οι εκπρόσωποι εργαζομένων και εργοδοτών.

Στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε παρουσία της υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων Νίκης Κεραμέως, ο κ. Μητσοτάκης εξέφρασε την προσωπική του ικανοποίηση για τη συμφωνία που υπεγράφη μεταξύ κυβέρνησης και εθνικών κοινωνικών εταίρων. Όπως σημείωσε, η πρωτοβουλία αυτή σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας εποχής για τις συλλογικές συμβάσεις στην Ελλάδα.

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η χώρα βρισκόταν χαμηλά στο ποσοστό εργαζομένων που καλύπτονται από συλλογικές συμβάσεις και υπενθύμισε την ευρωπαϊκή υποχρέωση για αύξηση αυτού του ποσοστού έως το 2030. Ανέφερε επίσης ότι η συμφωνία προκάλεσε θετική έκπληξη τόσο στους εργαζομένους όσο και στους εργοδότες, καθώς αποδείχθηκε πως μέσα από συνεννόηση μπορεί να επιτευχθεί μια αμοιβαία επωφελής λύση.

Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι η πρωτοβουλία προκάλεσε θετικά σχόλια και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς, όπως είπε, «σε μια εποχή που κυριαρχεί η τοξικότητα και η ένταση, η δυνατότητα των κοινωνικών εταίρων να κάθονται στο ίδιο τραπέζι και να συμφωνούν είναι μια εξαιρετικά θετική εξέλιξη».

Τόνισε, τέλος, πως το ζητούμενο πλέον είναι να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη και η υπευθυνότητα μεταξύ των πλευρών, επισημαίνοντας ότι η πρόοδος στηρίζεται τόσο στην ενδυνάμωση των εργαζομένων όσο και στην ανθεκτικότητα των επιχειρήσεων. «Πιστεύω ότι αυτή τη χρυσή τομή την έχουμε πετύχει σε μεγάλο βαθμό με τη συμφωνία που υπογράψατε», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι η υπουργός θα καθορίσει σύντομα τα επόμενα βήματα ώστε οι συμφωνίες να νομοθετηθούν και να εφαρμοστούν το ταχύτερο δυνατό.