Σε ιστορική συμφωνία κατέληξαν η κυβέρνηση, οι εργοδότες και οι εργαζόμενοι, ανοίγοντας τον δρόμο για την επαναφορά και διευκόλυνση των συλλογικών συμβάσεων στη χώρα. Οι επίσημες ανακοινώσεις αναμένονται σήμερα το πρωί στο υπουργείο Εργασίας, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή στις εργασιακές σχέσεις με μεγαλύτερη προβλεψιμότητα και προστασία για τους εργαζόμενους.

Οι ανακοινώσεις αναμένονται στις 10:30 στο υπουργείο Εργασίας παρουσία της υπουργού Εργασίας Νίκης Κεραμέως, του προέδρου του ΣΕΒ Σπύρου Θεοδωρόπουλου και του προέδρου της ΓΣΕΕ Γιάννη Παναγόπουλου, σηματοδοτώντας ένα επίπεδο τριμερούς συνεννόησης που όπως τονίζεται δεν έχει προηγούμενο στην πρόσφατη ελληνική εργασιακή πραγματικότητα.

Οι τελευταίοι μήνες σημαδεύτηκαν από διακριτικές, αλλά ουσιαστικές, συνομιλίες ανάμεσα στην κυβέρνηση, τους εργοδότες και τους εργαζόμενους για τις συλλογικές συμβάσεις. Οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν στο πώς οι συμβάσεις αυτές θα μπορούν να υπογράφονται πιο γρήγορα και να επεκτείνονται με απλούστερο τρόπο, χωρίς να χάνεται η προστασία των εργαζομένων, ακόμη και όταν μια σύμβαση λήγει.

Το νέο πλαίσιο που αναμένεται να ανακοινωθεί σήμερα υπόσχεται να κάνει πιο εύκολη την υπογραφή και ανανέωση των συλλογικών συμβάσεων, να εξασφαλίζει τα δικαιώματα των εργαζομένων στην περίοδο μετά τη λήξη τους και να προσφέρει γρήγορη λύση σε περίπτωση αδιεξόδου μέσω του Οργανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας (ΟΜΕΔ). Με αυτόν τον τρόπο, οι εργασιακές σχέσεις αποκτούν μεγαλύτερη σταθερότητα, ενώ οι κοινωνικοί εταίροι αποκτούν μεγαλύτερη συμμετοχή στη διαδικασία.

Σύμφωνα με πηγές από τις τρεις πλευρές, η συμφωνία αυτή θα φέρει αλλαγές στην καθημερινή λειτουργία των συλλογικών διαπραγματεύσεων, δίνοντας προβλεψιμότητα, ασφάλεια και ισορροπία ανάμεσα σε εργαζόμενους και εργοδότες. Η διευκόλυνση της διαμεσολάβησης και η δυνατότητα επέκτασης των συμβάσεων δημιουργούν ένα μοντέλο πιο σύγχρονο και πιο κοντά στα ευρωπαϊκά πρότυπα.

Η τριμερής συμφωνία, όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά οι εμπλεκόμενοι, ανοίγει τον δρόμο για ένα νέο ξεκίνημα στις εργασιακές σχέσεις στην Ελλάδα.