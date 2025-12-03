Την τακτική της «αναμονής», της «ανοχής», της «τήρησης των αποστάσεων» και του «βλέποντας και κάνοντας» φαίνεται να εφαρμόζει ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, σύμφωνα με το «plan b» που παρουσιάζουν «ΤΑ ΝΕΑ» σχετικά με τη διαχείριση των αγροτικών κινητοποιήσεων, το επίκεντρο των οποίων προς το παρόν βρίσκεται στη Θεσσαλία, όπου ήδη μέχρι χθες έχουν καταμετρηθεί 1.430 τρακτέρ! Ο υπουργός γνωρίζει ότι θα υπάρξει, άνευ απροόπτου, μια κινητοποίηση μακράς διαρκείας που θα δοκιμάσει τις αντοχές των διαδηλωτών και των αστυνομικών δυνάμεων, και ως η μόνη διαφαινόμενη λύση, όπως αναφέρουν πολλοί πολιτικοί και υπηρεσιακοί παράγοντες, θα είναι η χρηματοδότηση αγροτών και κτηνοτρόφων και η ικανοποίηση – μέρους τουλάχιστον – των αιτημάτων τους.

«Κόκκινη γραμμή»

Οι εξελίξεις στα μπλόκα αποτέλεσαν αποκλειστικό αντικείμενο χθεσινής σύσκεψης στο Μέγαρο Μαξίμου και, σύμφωνα με τις εντολές που έφθασαν στην ΕΛ.ΑΣ., κρίνεται σκόπιμο να αποφευχθούν ανεξέλεγκτες καταστάσεις. Η απόφαση κλεισίματος των τελωνείων, όπως και των λιμανιών, θεωρείται «κόκκινη γραμμή» για την κυβέρνηση και είναι ενδεικτική η χθεσινή δήλωση Χρυσοχοΐδη για «μη ανοχή» σε μια τέτοια επιλογή.

Οπως υπογράμμισε ο υπουργός, «όταν καταλαμβάνεις ένα τελωνείο που είναι “είσοδος – έξοδος” της χώρας, τότε τα πράγματα είναι πάρα πολύ σοβαρά. Υπάρχουν ζωτικής εθνικής, οικονομικής και κοινωνικής σημασίας, κρίσιμες υποδομές, των οποίων η λειτουργία δεν μπορεί να παραβιάζεται, διότι θα παραβιαστεί συνολικά και η ασφάλεια και η λειτουργία της χώρας. Και το εννοώ αυτό. Υπάρχουν ορισμένες κρίσιμες υποδομές, οι οποίες δεν μπορεί να καταλαμβάνονται από κανέναν γιατί μπορεί να κοστίσουν δημόσια περιουσία, να κοστίσουν το δημόσιο συμφέρον, να κοστίσουν την εθνική ασφάλεια, να κοστίσουν τη δημόσια τάξη. Οποιος προκαλεί καταστροφή δημόσιας περιουσίας, την οποία θα κληθεί να πληρώσει ο φορολογούμενος, αντιλαμβάνεστε ότι και αυτό είναι ζήτημα που δεν μπορεί και δεν πρέπει να ανεχθούμε…».

Από την πλευρά πάντως των πολιτικών παραγόντων της Κατεχάκη κρίνεται ενθαρρυντικό ότι «οι αγρότες αφήνουν σε αυτή τη φάση ανοικτές παρακαμπτήριες οδούς για να μην κοπεί η Ελλάδα στα δύο, όπως έχει συμβεί σε άλλες κινητοποιήσεις στο παρελθόν προκαλώντας μεγάλη κλιμάκωση». Ενόψει όμως των Χριστουγέννων είναι διάχυτη η ανησυχία ότι «μπορεί να υπάρξουν τότε εγκλωβισμοί φορτηγών ψυγείων με ευαίσθητα προϊόντα, διακοπή των παραδόσεων εμπορευμάτων και ταλαιπωρία των οδηγών που θα μετακινηθούν για τις γιορτές, γεγονότα που ασφαλώς θα δημιουργήσουν νέα δεδομένα και νέο κύκλο έντασης».

Οι ομάδες των «ατάκτων»

Στη Θεσσαλία έχει αποσταλεί δύναμη 20 διμοιριών ΜΑΤ (από τις οποίες μόνο τρεις προερχόμενες από την Αθήνα, ενόψει των κινητοποιήσεων για την επέτειο της δολοφονίας του Αλέξη Γρηγορόπουλου) και αυτό που προβληματίζει ιδιαίτερα τους αρμόδιους αξιωματούχους είναι «η εξαιρετικά μαζική παρουσία των αγροτών και η συγκρουσιακή τακτική και λογική πολλών εκ των διαμαρτυρομένων». Ταυτόχρονα τους προβληματίζει «η ύπαρξη πολλών “αντιπροσώπων” τους, με δεδομένο ότι είναι μικρής κλίμακας η κομματική καθοδήγησή τους και έντονη η παρουσία εκατοντάδων αγανακτισμένων φιλοκυβερνητικών αγροτών και κτηνοτρόφων». Επί της ουσίας, αναγνωρίζεται ότι είναι δύσκολο να υπάρξουν δίαυλοι και δρόμοι εκτόνωσης με αυτές τις «άτακτες» ομάδες αγροτών.

«Η οργή που εκδηλώνουν», όπως λένε επιτελείς της ΕΛ.ΑΣ. που έχουν πλήρη εικόνα της κατάστασης, «θα περιοριστεί μόνο με κυβερνητικές παραχωρήσεις και σε καμία περίπτωση με αστυνομική καταστολή» που, όπως υποστηρίζουν, «δεν θα έχει κανένα αντίκρισμα». Σημειώνοντας ότι «η έκταση και η μαζικότητα αυτών των κινητοποιήσεων ίσως δεν έχουν κανένα προηγούμενο σε αντίστοιχους αποκλεισμούς εθνικών οδών την τελευταία 30ετία λόγω ακριβώς της προβληματικής οικονομικής κατάστασης χιλιάδων αγροτών».

Οι ίδιοι υπηρεσιακοί παράγοντες αντιλαμβάνονται «τον πραγματικό θυμό των διαμαρτυρομένων» που προφανώς οφείλεται στις μηδαμινές επιδοτήσεις, ψαλιδισμένες μάλιστα με κρατήσεις από άλλους φορείς, που ήρθαν – παρά τις υποσχέσεις – να βαρύνουν περαιτέρω τη μεγάλη συρρίκνωση του εισοδήματός τους, τα προβλήματα από την ευλογιά των αιγοπροβάτων κ.λπ., σε συνδυασμό με το σκάνδαλο των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Υψηλόβαθμα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. επισήμαναν στα «ΝΕΑ» ότι «οι κίνδυνοι μεγαλώνουν λόγω και ορισμένων ακραίων επιλογών των αγροτών, με σπάσιμο κιγκλιδωμάτων, αιφνιδιαστική είσοδο σε άλλους δρόμους κ.λπ.». Μια κατάσταση μάλιστα που πιθανόν να κλιμακωθεί με το μπλόκο που αναμένεται να στηθεί σήμερα στο Τελωνείο του Προμαχώνα, στις Σέρρες, όπως αποφασίστηκε στη γενική συνέλευση που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Δευτέρας.