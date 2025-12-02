«Κάνε στην άκρη, Μέρντοκ», σχολιάζει η Guardian για την επικείμενη νέα εποχή στο βρετανικό μιντιακό τοπίο, που σηματοδοτεί η συμφωνία εξαγοράς των τίτλων της συντηρητικής Telegraph από τον εκδοτικό όμιλο της ανταγωνίστριας Daily Mail, κατεξοχήν λαϊκής συντηρητικής ταμπλόιντ. Με τίμημα 500 εκατομμύρια στερλίνες, αναρωτιέται, «θα γίνει ο λόρδος Ρόδερμιρ ο πιο ισχυρός μεγιστάνας των μέσων ενημέρωσης της Βρετανίας;».

Ο λόρδος Ρόδερμιρ (κατά κόσμον Τζόναθαν Χάρμσγουορθ), ιδιοκτήτης της Daily Mail & General Trust (DMGT), επισημαίνουν οι Financial Times, επιθυμούσε εδώ και καιρό να αγοράσει τον όμιλο Telegraph Media Group, σε μια προσπάθεια να σχηματίσει ένα κοινό, ισχυρό εκδοτικό μέτωπο με δύο από τις κορυφαίες δεξιές εφημερίδες του Ηνωμένου Βασιλείου. Η πρώτη απόπειρα, το 2004, οδηγήθηκε σε ναυάγιο. «Η αναμονή δύο δεκαετιών για άλλη μια ευκαιρία είναι μια πολυτέλεια που δεν προσφέρεται σε πολλά στελέχη», παρατηρεί η Guardian. Ομως η οικογένεια Ρόδερμιρ, η επιχειρηματική αυτοκρατορία της οποίας μετρά περισσότερο από έναν αιώνα, «έχει συνηθίσει να σκέφτεται με όρους γενεών».

Εφόσον εγκριθεί, η συμφωνία εξαγοράς θα τερματίσει μια διετή περίοδο αβεβαιότητας για την Telegraph, μια εφημερίδα με ιστορία 170 ετών. Από τότε που η μητρική της εταιρεία μπήκε σε καθεστώς εκκαθάρισης, το 2023, δεν έχει σταθερό ιδιοκτήτη. Τώρα, μια κοινή ιδιοκτησία με την Daily Mail θα επιφέρει μία από τις μεγαλύτερες αναδιατάξεις στον βρετανικό Τύπο, με τη δημιουργία ενός από τους μεγαλύτερους μιντιακούς ομίλους στο Ηνωμένο Βασίλειο. Και δη με ισχυρή επιρροή στο δεξιό φάσμα της εγχώριας πολιτικής σκηνής, σε μια περίοδο που το λαϊκιστικό ακροδεξιό κόμμα Reform UK του «Mr. Brexit» Νάιτζελ Φάρατζ προηγείται στις δημοσκοπήσεις έναντι των κυβερνώντων κεντροαριστερών Εργατικών.

Σε αυτό το φόντο, η συμφωνία «εγείρει επίσης ένα μεγαλύτερο ερώτημα», επισημαίνει ο Economist: «Σε ποιον θα πρέπει να ανήκει ο Τύπος της Βρετανίας, εάν η επιλογή είναι μεταξύ ξένων κρατών και εγχώριων μεγιστάνων;». Η Telegraph – που το τελευταίο διάστημα πρωτοστάτησε στις επιθέσεις κατά του δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα BBC – «έχει πλαισιώσει τη μοίρα της ως ζήτημα εθνικής κυριαρχίας», εξηγεί το βρετανικό περιοδικό. «Οι δημοσιογράφοι της εξεγέρθηκαν όταν η RedBird IMI – μια κοινοπραξία μεταξύ μιας αμερικανικής εταιρείας ιδιωτικών κεφαλαίων και της International Media Investments, η οποία έχει δεσμούς με τη βασιλική οικογένεια των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων – ανέλαβε προσωρινά την ιδιοκτησία», υπενθυμίζει. Τελικά, με νόμο που ενέκρινε πέρυσι η προηγούμενη κυβέρνηση των Συντηρητικών, υπό τον Ρίσι Σούνακ, απαγορεύτηκε σε ξένες κυβερνήσεις να κατέχουν βρετανικές εφημερίδες. Τα δε νέα σχέδια της αμερικανικής RedBird Capital Partners να προχωρήσει μόνη της στην εξαγορά της Telegraph ναυάγησαν τον περασμένο μήνα.

Τώρα η επικείμενη πώληση της ιστορικής εφημερίδας στην εκδοτική «αυτοκρατορία» του λόρδου Ρόδερμιρ «εγείρει μια άλλη ανησυχία», επισημαίνει ο Economist. Περίπου τα τρία τέταρτα της κυκλοφορίας των εφημερίδων στη Βρετανία ελέγχονται ήδη από την DMGT ή τη News UK του Ρούπερτ Μέρντοκ (ιδιοκτήτη μεταξύ πολλών άλλων των εφημερίδων The Times and The Sunday Times). Οι εκκλήσεις πληθαίνουν για παρέμβαση της υπουργού Πολιτισμού, Μέσων Ενημέρωσης και Αθλητισμού Λίζα Νάντι και για ενδελεχή εξέταση της νέας συμφωνίας από τις ρυθμιστικές Αρχές για πιθανές επιπτώσεις στον ανταγωνισμό, την πολυφωνία των ΜΜΕ και το δημόσιο συμφέρον.

Το τοπίο των βρετανικών ΜΜΕ έχει εν τω μεταξύ ήδη αλλάξει ριζικά. Ο περιφερειακός και τοπικός Τύπος «πεθαίνει». Αρκετές εφημερίδες εθνικής κυκλοφορίας είναι πια σκιά του ένδοξου παρελθόντος της Φλιτ Στριτ, πάλαι ποτέ προπυργίου της βρετανικής δημοσιογραφίας. Σύμφωνα με τη βρετανική ρυθμιστική Αρχή των ΜΜΕ, Ofcom, το 71% των Βρετανών ενημερώνεται σήμερα από το Διαδίκτυο, και δη από τις πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ενώ μόλις το 22% από τον Τύπο. Η DMGT του 57χρονου λόρδου Ρόδερμιρ κάνει από την πλευρά της μεγάλα σχέδια, με επενδύσεις στην ψηφιακή ανάπτυξη του ομίλου και με επέκταση των τίτλων της στις ΗΠΑ, όπου – όπως υπενθυμίζει η Guardian – η συντηρητική Wall Street Journal του Μέρντοκ είναι πρακτικά χωρίς αντίπαλο στον χώρο της Δεξιάς.