Αίσθηση προκάλεσε η δήλωση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, κατά την ομιλία του στη Σύνοδο Κορυφής για την ειρήνη στη Γάζα στην Αίγυπτο, όταν ανέφερε ότι υπάρχουν δύο ηγέτες με τους οποίους δεν διατηρεί ιδιαίτερα καλές σχέσεις.

Με μια ομιλία γεμάτη επαίνους αλλά και υπαινιγμούς, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ φρόντισε να στρέψει τα φώτα πάνω του κατά τη διάρκεια της πρόσφατης συνόδου κορυφής, αφήνοντας αιχμές για ηγέτες και καταστάσεις, ενώ δεν έλειψαν και οι προσωπικές παρατηρήσεις με δόσεις χιούμορ – και όχι μόνο.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ ξεκίνησε την ομιλία του αναγνωρίζοντας την παρουσία των κρατών που συμμετείχαν, εκφράζοντας ευγνωμοσύνη και θαυμασμό για αρκετούς ηγέτες, ιδιαίτερα εκείνους που, όπως είπε, «εργάζονται για την ειρήνη στη Μέση Ανατολή και σε άλλες κρίσιμες περιοχές».

Ξεχώρισε η αναφορά του στον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, τον οποίο αποκάλεσε «φίλο του», αλλά και τα θετικά του σχόλια για τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Ωστόσο, δεν ήταν όλοι στο απυρόβλητο.

«Νορβηγία, τι συνέβη;»

Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε η στάση του Τραμπ απέναντι στον Νορβηγό πρωθυπουργό Γιόνας Γκαρ Στόρε. Καθώς διάβαζε τα ονόματα των χωρών, όταν έφτασε στη «Νορβηγία», σταμάτησε και είπε με εμφανή ειρωνεία:

«Νορβηγία… αχ, αχ, αχ! Τι συνέβη; Νορβηγία, τι συνέβη;»

Η δήλωσή του ερμηνεύεται ως έμμεση μομφή προς τη νορβηγική επιτροπή Νόμπελ, μετά την απονομή του Βραβείου Ειρήνης στη Μαρία Κορίνα Ματσάδο, αντί του ίδιου.

Συνεχίζοντας στο ίδιο ύφος, ο Τραμπ πρόσθεσε: «Πού είναι η Νορβηγία; Πού είναι αυτός; Δεν νομίζω ότι θέλει να σταθεί όρθιος», υπονοώντας ότι ο Στόρε απέφυγε να τον συναντήσει, ίσως λόγω της «παραμέλησης» του Τραμπ από το Νόμπελ.

Ο αινιγματικός διάλογος Τραμπ – Μακρόν

Αμηχανία προκάλεσε και η έντονη χειραψία του Ντόναλντ Τραμπ με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν. Αν και ξεκίνησε ως ένας φιλικός χαιρετισμός μπροστά στις κάμερες, εξελίχθηκε σε μια σχεδόν επιθετική ανταλλαγή λόγων και βλέμματος.

Ωστόσο, η ειδική στο διάβασμα χειλιών, Νικόλα Χίκλινγκ δήλωσε στη Daily Mail ότι η χειραψία ήταν κάτι πολύ περισσότερο από έναν απλός φιλικός χαιρετισμός μεταξύ των δύο ηγετών.

«Χαίρομαι που σε βλέπω, οπότε συμφώνησες;» είπε ο Τραμπ στον Μακρόν, ο οποίος σύντομα γύρισε το βλέμμα του μακριά από την κάμερα και ψιθύρισε μια ανεπαίσθητη απάντηση.

Στη συνέχεια, ο Τραμπ σφίγγει ξανά την παλάμη του Μακρόν πριν προσθέσει, «Εντάξει, τώρα θέλω να μάθω γιατί, με πλήγωσες. Το ξέρω ήδη.»

Ο Τραμπ ξανασφίγγει το χέρι του Μακρόν, ενώ ο Γάλλος πρόεδρος κοιτάζει κάτω και μακριά από τις κάμερες.

Μιλώντας αργά και καθαρά, ο Τραμπ λέει: «Κάνω ειρήνη».

Ο Μακρόν χτυπάει το χέρι του Τραμπ και απαντά: «Α, μπράβο», ενώ ο Τραμπ αγνοεί το σχόλιο και σφίγγει πιο δυνατά.

«Πληγώνω μόνο όσους πληγώνουν τους άλλους», λέει ο Τραμπ στον Μακρόν, δείχνοντας προς τις κάμερες.

«Καταλαβαίνω. Θα πρέπει να το δούμε αυτό», απαντά ο Μακρόν, πριν λάβει μια αυστηρή προειδοποίηση από τον Τραμπ: «Θα δεις τι πρόκειται να συμβεί».

Ο Τραμπ καταλήγει: «Θα ήθελα να σε δω να το κάνεις, να το κάνεις. Θα σε δω σε λίγο.»