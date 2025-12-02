Στη χώρα της ξενομανίας, της αντιγραφής και των κακομαθημένων ιππέων καλάμου η αντίσταση να αποδεχτούμε κάθε τι καλό εξακολουθεί να ταλαιπωρεί ψυχές και φαιά κύτταρα.

Αν αναζητήσουμε περιτρίμματα της τελευταίας αγωνιστικής του πρωταθλήματος ποδοσφαίρου, θα βρούμε πολλά. Ποιο είναι όμως το ζητούμενο; Ενα ανοργασμικό, μίζερο ποδόσφαιρο, ή ένα ποδόσφαιρο γεμάτο συναίσθημα, ένταση, ανατροπές, σασπένς; Λατρεύουμε να υμνούμε την Πρέμιερ Λιγκ, την ανταγωνιστικότητά της, να υπερβάλουμε στην ομορφιά των γκολ της και την ίδια στιγμή αρνούμαστε να κοιτάξουμε δίπλα μας, στο σπίτι μας για όλα τα καλά που μας προσφέρει.

Γκρίνια, γκρίνια και πάλι γκρίνια. Κατακεραυνώνουμε κάθε φορά τον ηττημένο, τα λάθη και τις παραλείψεις του αγνοώντας τη δική του προσπάθεια και το δικό του λιθαράκι σε ένα ματς που είχε συναρπαστική εξέλιξη.

Ο ΠΑΟΚ πανηγυρίζει μια εντυπωσιακή νίκη γιατί βρήκε απέναντί του έναν υπέροχο Λεβαδειακό, μια ομάδα που πιθανότατα παίζει το πιο θεαματικό ποδόσφαιρο στην Ελλάδα. Οι φίλοι της ΑΕΚ αισθάνονται δέκα πόντους ψηλότεροι μετά τη νίκη στη Λεωφόρο, γιατί έκαμψαν την αντίσταση μιας ομάδας που αρνήθηκε να αποδεχτεί την ήττα. Ο Παναιτωλικός δεν φοβήθηκε τον διάσημο αντίπαλό του, εξάντλησε τις πιθανότητές του ακόμα και για τη νίκη απέναντι στον Ολυμπιακό προσφέροντας στους φιλάθλους μια δίκαιη μονομαχία που κράτησε το ενδιαφέρον μέχρι το τέλος.

Είδαμε υπέροχα γκολ, τρομερές αποκρούσεις όπως αυτή του Τζολάκη και τα stop σε εκτελέσεις πέναλτι, είδαμε ανατροπές και νικητήρια τέρματα στις καθυστερήσεις. Μπράβο σε όλες τις ομάδες που επιτέλους προσφέρουν στους φιλάθλους ένα προϊόν αντάξιο υψηλού θεάματος για το οποίο αξίζει να αφιερώσουν δυο τρεις ώρες για να περάσουν καλά. Γιατί αυτός είναι εντέλει ο στόχος. Ο κόσμος να περνά καλά.

Υπάρχουν ωστόσο ακόμα πολλοί αστερίσκοι. Το ελληνικό ποδόσφαιρο υποφέρει από κακή οργάνωση, απαράδεκτες εγκαταστάσεις και υποτυπώδη φροντίδα στον φίλαθλο. Μόνο ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ έχουν αυτή τη στιγμή τη δυνατότητα να προσφέρουν στα γήπεδά τους φιλοξενία υψηλού επιπέδου. Με την προσθήκη του νέου γηπέδου του Παναθηναϊκού και ας ελπίσουμε και του ΠΑΟΚ η Σούπερ Λιγκ θα διαθέτει τέσσερις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις ευρωπαϊκού επιπέδου.

Είναι κατανοητό πως οι ομάδες της περιφέρειας δεν μπορούν να φτάσουν σ’ αυτό το επίπεδο. Μπορούν όμως να βελτιώσουν την προσφερόμενη άνεση με τοποθέτηση νέων καθισμάτων, βελτίωση της καθαριότητας στον χώρο των εξεδρών και δημιουργία υπερσύγχρονων κυλικείων, ώστε οι φίλαθλοι που θα τα επισκέπτονται να ανυπομονούν να επιστρέψουν. Το επίπεδο του ελληνικού ποδοσφαίρου είναι αρκετά υψηλό όσο κι αν μιζεριάζουμε. Και οι προοπτικές του είναι ακόμα μεγάλες. Αρκεί να γίνει αντιληπτό πως η βελτίωσή του είναι ομαδικό άθλημα και όχι ατομικό.