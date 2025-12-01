Εκανε «πράγματα και θαύματα» ο Λούκα Γιόβιτς στο ντέρμπι της ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο. Και με τον δικό του τρόπο, με το χορταστικό χατ-τρικ που πέτυχε, μπορεί να ειπωθεί πως «ξεγύμνωσε» τις επιλογές δύο προπονητών του Παναθηναϊκού. Αφ’ ενός του Ρουί Βιτόρια και αφ’ ετέρου του Ράφα Μπενίτεθ.

Και ιδού το γιατί:

Ο Βιτόρια το περασμένο καλοκαίρι και στο πλαίσιο των αλλαγών που εμπνεύστηκε, αποφάσισε να προχωρήσει με βασικό κεντρικό δίδυμο τους Πάλμερ – Μπράουν και Τουμπά. Αμφότεροι όχι κάτι το ξεχωριστό, με τον ΠΑΟ να δέχεται γκολ και ήδη να βλέπει την κορυφή της Σούπερ Λίγκας από μακρινή απόσταση.

Ο δε Μπενίτεθ, ναι μεν πρόσθεσε στην αμυντική γραμμή τον Γεντβάι προκειμένου να την ενισχύσει, ωστόσο και αυτός ο τεχνικός επιλέγει τους ίδιους κεντρικούς οπισθοφύλακες, λες και δεν μπορεί να βρει άλλη λύση ή τους θεωρεί αναντικατάστατους.

Τι έκαναν στο ντέρμπι;

Ο χρεώνεται με το πέναλτι στον Γιόβιτς και στο δεύτερο ημίχρονο αποβλήθηκε! Ο δε Πάλμερ- Μπράουν, ακόμη χειρότερα από τον συμπαίκτη του.

Δεν του έδωσε σίγουρη μπαλιά και ο Τουμπά αιφνιδιάστηκε για να πάρει κόκκινη, ενώ αμέσως μετά το 2-2, το ρεσιτάλ ολιγωρίας του Πάλμερ-Μπράουν είναι μάθημα προς αποφυγή. Ουδείς κατάλαβε τι πήγε να κάνει και δεν έδιωξε τη μπάλα στην αντεπίθεση της ΑΕΚ. Με αποτέλεσμα αντί να κυνηγήσει την ολική ανατροπή ο Παναθηναϊκός, να δεχθεί το 2-3 και να μείνει πολύ πίσω στη βαθμολογία.

Οσον αφορά στο τι έκανε η ΑΕΚ, στο πρώτο ημίχρονο είχαμε τα …«τεχνάσματα της αλεπούς».

Γιατί στα δύο γκολ, προφανώς και «μίλησε» η εξυπνάδα των ποδοσφαιριστών ή και του Νίκολιτς. Στο 0-1, η κομπίνα που έφερε το γκολ με κεφαλιά του Γιόβιτς, υπήρξε εξαιρετική. Στο 0-2, πριν από την εκτέλεση του πέναλτι κρατούσε τη μπάλα ο Μάνταλος, ρίχνοντας έτσι στάχτη στα μάτια των αντιπάλων.

Και ξαφνικά, ως δια μαγείας, χτύπησε το πέναλτι με αρχοντικό τρόπο ο Γιόβιτς για το δεύτερο γκολ των Κιτρινόμαυρων.

Βέβαια, όλα αυτά θα πήγαιναν στον βρόντο και πάλι καλά για την ΑΕΚ που προέκυψε το σφάλμα του Πάλμερ-Μπράουν, σε συνδυασμό με την αντίδραση του Ντραγκόφσκι στο φινάλε.

Ο Πολωνός «άσος» μπορεί να έχει αρκετά θετικά, αλλά ορισμένες φορές, όπως πέρυσι στις Σέρρες, τα χάνει και κάνει σοβαρή γκάφα. Εβλεπε στη Λεωφόρο τον Κοϊτά να πλησιάζει, απέφυγε να κινηθεί γρήγορα, έκανε το πέναλτι και τα υπόλοιπα είναι ιστορία.

Αλήθεια, πότε θα φτιάξει σοβαρή αμυντική γραμμή ο Παναθηναϊκός;