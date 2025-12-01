Η εμφάνιση του Λούκα Γιόβιτς στον αγώνα της 12ης αγωνιστικής της Super League ήταν απλώς μαγική. Ο Σέρβος επιθετικός σημείωσε χατ-τρικ και έγινε ο πρώτος παίκτης στην ιστορία της ΑΕΚ που πετυχαίνει τρία γκολ σε εκτός έδρας παιχνίδι. Η νίκη επί του Παναθηναϊκού έφερε τον Γιόβιτς στο επίκεντρο των συζητήσεων σε όλο το διαδίκτυο.

Η χαρά των συμπατριωτών του δεν έμεινε μόνο στα λόγια. Ένας Σέρβος φίλαθλος, ενθουσιασμένος με τη μεταγραφή του Γιόβιτς, δημιούργησε ένα ειδικό τραγούδι προς τιμήν του, τρεις μέρες πριν από το ντεμπούτο του με την ΑΕΚ. Η εκτέλεση του τραγουδιού έγινε στα σέρβικα, τιμώντας την καταγωγή του ποδοσφαιριστή και δείχνοντας την εκτίμηση που του έχουν οι ομοεθνείς του.