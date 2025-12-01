Δημοφιλή
- 1
Ροζ δίπλωμα οδήγησης τέλος: Πώς θα αποκτήσετε το νέο ηλεκτρονικά
- 2
Προσοχή στη νέα ταυτότητα: Η παγίδα που μειώνει τη διάρκεια από 10 χρόνια σε 1
- 3
Ανατροπή στις κληρονομιές: Τέλος τα αδελφομοίρια, ένας παίρνει το σπίτι
- 4
Filioque: Η λέξη που χώρισε Καθολικούς και Ορθοδόξους για πάνω από χίλια χρόνια
- 5
Ανατροπή στις νέες ταυτότητες: Το πεδίο που δεν χρειάζεται να συμπληρωθεί
- 6
Η πιο ευθεία διαδρομή του κόσμου διασχίζει μια ολόκληρη έρημο
- 7
Νέες ταυτότητες: Σε ποιες υπηρεσίες οφείλουν οι πολίτες να δηλώσουν τα νέα στοιχεία
- 8
Ελαιοκομικό Μητρώο: Ακόμη και αν δεν μαζεύετε ελιές φέτος, η δήλωση είναι υποχρεωτική
- 9
Αλλάζουν τα μισθωτήρια από 1η Γενάρη: Τι να προσέξουν ιδιοκτήτες και ενοικιαστές
- 10
Ασανσέρ: Ανατροπή προγράμματος για ελέγχους, πιστοποιήσεις και επισκευές
Χρήστος Μουζακίτης: «Πλέον με αποκαλούν «Golden Boy» στο προπονητικό κέντρο και είναι τιμή μου»
Ο Χρήστος Μουζακίτης μίλησε στην Tuttosport με αφορμή την απονομή του βραβείου Golden Boy Web, το οποίο θα παραλάβει σήμερα το απόγευμα στο «Automobile Museum» του Τορίνο. Ο νεαρός μέσος του Ολυμπιακού αναδείχθηκε πρώτος στην ψηφοφορία, αφήνοντας πίσω του σπουδαία ονόματα όπως οι Κενάν Γιλντίζ και Αρντά Γκιουλέρ. Αυτή η διάκριση αποτελεί ακόμη ένα σημαντικό […]
Παρτιζάν: Αποχώρησε και ο βοηθός του Ζέλικο Ομπράντοβιτς
Οι εξελίξεις στην Παρτίζαν δεν σταματούν, αφού μετά την αποχώρηση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, παρελθόν αποτελεί πλέον και ο βοηθός του, Τζόζεπ Μαρία Ισκιέρδο. Ο Καταλανός τεχνικός, που συνόδευε τον Σέρβο προπονητή σε αρκετές στάσεις της καριέρας του –από την Μπανταλόνα μέχρι και τη Φενέρμπαχτσε– ανακοίνωσε το αντίο του μέσω social media. Δείτε αυτή τη δημοσίευση […]
Ο Μορόν έκανε «διπλό»… στον Χιμένεθ!
Δύο συμπατριώτες, ένα ντέρμπι και μόνο ένας που χαμογέλασε στο τέλος
Άρης: Ο Ράτσιτς, το ντέρμπι και η απόφαση του Χιμένεθ
Η κατάσταση του Σέρβου λίγα 24ωρα πριν το Άρης-ΠΑΟΚ για το Κύπελλο Ελλάδος
Λιμνιάτης: Επίσημα τέλος από τον Προμηθέα
Το διαζύγιο ανάμεσα στον Γιώργο Λιμνιάτη και τον Προμηθέα οριστικοποιήθηκε το πρωί της Δευτέρας (1/12), μια εξέλιξη που όλοι ανέμεναν. Ο οργανισμός ευχήθηκε στον προπονητή καλή συνέχεια και προχώρησε άμεσα στον σχεδιασμό της επόμενης ημέρας. Ο Κούρο Σεγκούρα προετοιμάζεται για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία, με στόχο να διατηρήσει τη δυναμική της ομάδας. Υπενθυμίζεται ότι […]