Παίκτης της ΑΕΚ μέχρι το 2030 θα είναι ο Λάζαρος Ρότα, με την κιτρινόμαυρη ΠΑΕ να ανακοινώνει τη συμφωνία το απόγευμα της Τρίτης.

Η συμφωνία «κλείδωσε» και παρουσία Μάριου Ηλιόπουλου στα γραφεία της ΑΕΚ, ο Ρότα υπέγραψε νέο τετραετές συμβόλαιο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΑΕΚ

«Η ΠΑΕ ΑΕΚ ανακοινώνει την ανανέωση του συμβολαίου συνεργασίας της με τον ποδοσφαιριστή Λάζαρο Ρότα έως το καλοκαίρι του 2030.

Ο Λάζαρος Ρότα εντάχθηκε στην ΑΕΚ τον Σεπτέμβριο του 2021 και ήταν βασικό στέλεχος της ομάδας που έφτασε στην κατάκτηση του Νταμπλ τη σεζόν 2022-2023. Έως σήμερα έχει φορέσει τη φανέλα της ομάδας μας σε 143 αγώνες, μετρώντας 4 γκολ και 10 ασίστ.

Λάζαρε, σου ευχόμαστε υγεία και επιτυχίες με τη φανέλα της ΟΜΑΔΑΡΑΣ Mας!».