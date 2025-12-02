Παρά την προβολή «αυτοπεποίθησης» και την επιχείρηση «θετική ατζέντα», το Μέγαρο Μαξίμου έχει μπροστά του μια σειρά από μάχες ουσίας και εντυπώσεων. Τα μέτωπα των προκλήσεων ανοίγουν το ένα το άλλο, με μεγαλύτερη ευκολία και πιο γρήγορα υπό τη φθορά του χρόνου, επηρεάζοντας τις σχέσεις και την επικοινωνία της κυβέρνησης με διαφορετικά ακροατήρια. Και τελικά δοκιμάζοντας τα κυβερνητικά αντανακλαστικά μαζί με τη γαλάζια συνοχή. Δεν είναι μόνο η διαχείριση των αγροτικών κινητοποιήσεων αυτή που προβληματίζει την κυβέρνηση για το ενδεχόμενο να γκρεμίσει τον όποιον θετικό βηματισμό της, αφού προσεκτική αντιμετώπιση διαπιστώνεται ότι χρειάζεται επιπλέον σε άλλα πεδία.

Η έξοδος των αγροτών σε διαμαρτυρίες τόσο νωρίς επιβεβαίωσε τον αρχικό φόβο των νεοδημοκρατών: ότι η καχυποψία εκπροσώπων του πρωτογενούς τομέα στο φόντο και του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν θα μαζευόταν μόνο και μόνο με την καταβολή της προκαταβολής για τη βασική ενίσχυση – που άφησε τελικά κι αυτή αρκετούς παραπονεμένους. Ο υπουργός Κώστας Τσιάρας και στελέχη του Μαξίμου επιμένουν στα καθησυχαστικά μηνύματα προς τους «έντιμους αγρότες και κτηνοτρόφους» ότι δεν θα χάσουν όσα δικαιούνται και ενώ διαμηνύουν ότι «η πόρτα του διαλόγου είναι ανοιχτή», δείχνουν να σκληραίνουν τη στάση τους ως προς τους αποκλεισμούς δρόμων. Η παραπομπή του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη στην ΕΛ.ΑΣ. για τα «επιχειρησιακά» και ταυτόχρονα η αποφασιστικότητα των αγροτών να μην υπαναχωρήσουν, προδιαθέτουν για εκρηκτική κατάσταση. Παράλληλα οι εντάσεις συνεχίζονται στην Εξεταστική Επιτροπή (όπως εντείνεται και η φημολογία περί διαβίβασης νέας δικογραφίας εντός Δεκεμβρίου), εν αναμονή καταθέσεων του «Φραπέ», βουλευτών, των Ακη Σκέρτσου, Γιώργου Μυλωνάκη κ.ά.

Τις προκλήσεις σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης τις ανέδειξε ο συναγερμός στο κυβερνητικό στρατόπεδο ύστερα από το συνέδριο της Κεντρικής Ενωσης Δήμων Ελλάδας στην Αλεξανδρούπολη. Εκτοτε κυβερνητικά και κομματικά στελέχη έχουν επιδοθεί σε μπαράζ παρασκηνιακών επαφών με γαλάζιους δημάρχους ενόψει του Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης, του νέου εκλογικού νόμου και της αναμενόμενης διαμαρτυρίας αυτοδιοικητικών στο Σύνταγμα στις 16 Δεκεμβρίου. Σε αυτά προστίθεται ο σχεδιασμός για τις πολεοδομίες – ένα θέμα για το οποίο ακόμα και οι γαλάζιοι περιμένουν ότι ίσως υπάρξουν προσφυγές στο ΣτΕ. «Στους δήμους θα παραμείνει οτιδήποτε σχετίζεται με τα τοπικά ρυμοτομικά σχέδια και οτιδήποτε τους αντιστοιχεί από το Σύνταγμα» είπε (Σκάι) ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, την ώρα που η ΚΕΔΕ επιμένει στις αντιθέσεις που έχει εκφράσει στα συναρμόδια υπουργεία.

Η επιστροφή ενοικίου

Η πρώτη εφαρμογή του μέτρου επιστροφής ενός ενοικίου «πλασαρίστηκε» και από τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τελικά σήκωσε περισσότερες συζητήσεις από ό,τι ενδεχομένως να περίμεναν στην κυβέρνηση, αλλά όχι μόνο με τον τρόπο που ήθελαν. Μπερδέματα, ανεπαρκείς εξηγήσεις και λάθη (και εκ μέρους των δικαιούχων) έφεραν παράπονα, οδηγώντας πλέον σε καθυστερήσεις και σε εκ των υστέρων προτροπές της κυβέρνησης προς τους δικαιούχους να λαμβάνουν διευκρινίσεις από σήμερα, 2 Δεκεμβρίου, στο τετραψήφιο 1521 της ΑΑΔΕ. Από το Μαξίμου δεν θέλουν να αφήσουν χώρο σε αντιπολιτευτικές βολές, χρεώνοντας «λαϊκισμό» σε όσους λένε ότι «διά της δεύτερης ευκαιρίας μετατίθεται η ευθύνη στους πολίτες».

ΕΛΤΑ

Προ μηνός η υπόθεση των ΕΛΤΑ στον απόηχο του αιφνιδιαστικού λουκέτου σε καταστήματα, άνοιξε εσωκομματικό μέτωπο, επιδεινώνοντας τις σχέσεις της κυβέρνησης με την περιφέρεια. Η Κοινοβουλευτική Ομάδα δεν έχει πάρει το βλέμμα της από τις εξελίξεις, δεδομένου ότι ο σχεδιασμός θα επανέλθει αρχές του 2026. Ταυτόχρονα επανέρχονται οι σκέψεις βουλευτών για κατάθεση ερώτησης σχετικά με το καθεστώς λειτουργίας του Υπερταμείου στο οποίο υπάγεται ο οργανισμός. Τις παρασκηνιακές συζητήσεις πυροδότησαν οι αποκαλύψεις, όπως δημοσίευσαν τα «ΝΕΑ», ότι ενόσω αποφασίζονταν λουκέτα σε δεκάδες καταστήματα ανά την επικράτεια, προωθούνταν τεράστιες αυξήσεις στις απολαβές επτά γενικών διευθυντών στελεχών των ΕΛΤΑ. Η κυβέρνηση, ξορκίζοντας νέο κύκλο κοινωνικής δυσφορίας, πήρε διακριτές αποστάσεις – «το Υπερταμείο πρέπει να πάρει τα μέτρα του» είπε ο Παύλος Μαρινάκης.

Υποκλοπές

Σε μία περίοδο που ζητήματα περί κράτους δικαίου απασχολούν τη δημόσια συζήτηση – και εμφανίζονται σε δημοσκοπικές μπάρες – αναμένεται με ενδιαφέρον η ετυμηγορία της Δικαιοσύνης για μια υπόθεση που προκαλεί εξαρχής πολιτικές αναταράξεις: το σκάνδαλο των υποκλοπών είχε δοκιμάσει σκληρά το Μαξίμου με τις αποκαλύψεις του καλοκαιριού του 2022, οι οποίες έφεραν μια καθαρά ενδοκυβερνητική κρίση, πλήττοντας ευθέως το πρωθυπουργικό γραφείο. Η δίκη για τις τηλεφωνικές υποκλοπές συνεχίζεται ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου της Αθήνας και, με αφορμή όσα καταγράφονται εντός δικαστικής αίθουσας, προκύπτουν ήδη αντιπολιτευτικά αιτήματα για έκτακτη σύγκληση της επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής.