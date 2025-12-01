Αυτό που θέλουν τώρα στο ΠΑΣΟΚ, ενόψει του δεύτερου κύματος προβολής που θα προκαλέσει η παρουσίαση του Αλέξη Τσίπρα, είναι να δείξουν μια εικόνα συσπείρωσης. Και αυτό ετοιμάζονται να κάνουν, μεταξύ άλλων, με μια αυριανή εκδήλωση, στις 5 το απόγευμα, σε γνωστό ξενοδοχείο της Αθήνας, σε μια συζήτηση με δύο θεματικές: υποδομές – αυτοδιοίκηση και διαχείριση – τρόποι αντιμετώπισης του κυκλοφοριακού στην πρωτεύουσα. Ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλάει στις 7, ενώ το παρών θα δώσουν στελέχη όλων των πλευρών – ανάμεσα στους ομιλητές θα είναι και ο Χάρης Δούκας. Η κινητοποίηση, για να ληφθεί το μήνυμα και από τους κεντροαριστερούς αντιπάλους, γίνεται κεντρικά.

Μαζί στην Πάτρα

Στην ίδια προσπάθεια να φανεί εικόνα συσπείρωσης, ο Νίκος Ανδρουλάκης εμφανίστηκε χθες στην Πάτρα, για να παραστεί στον εορτασμό του πολιούχου της πόλης Αγίου Ανδρέα, στη δοξολογία και τη λιτάνευση της αγίας κάρας και της ιεράς εικόνας του – πιο ΠΑΣΟΚ άγιος δεν υπάρχει, άλλωστε. Παρών ήταν επίσης και ο πρώην πρωθυπουργός, Γιώργος Παπανδρέου, ο οποίος συνόδευσε τον πρόεδρο του κόμματος. Ο συμβολισμός είναι ισχυρός και έρχεται σε μια στιγμή που η Χαριλάου Τρικούπη τον θέλει. Η επικοινωνία και η δημόσια προσοχή δεν είναι με το μέρος της, όμως ο πρώτος στόχος δεν είναι καν αυτός, αλλά να μην ανοίξουν τρύπες διαρροών προς την πλευρά του Τσίπρα.

Ευκαιρίες

Σύμφωνα με τη Marc, πάντως, η ευκαιρία του Τσίπρα έρχεται από το 26,1% των ερωτώμενων που θεωρεί πως η δημιουργία ενός νέου κόμματος υπό την ηγεσία του θα μπορούσε να αποτελέσει ευκαιρία επανασυσπείρωσης της Κεντροαριστεράς – σε αυτό το ποσοστό περιλαμβάνεται το 62,6% των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ του 2023 και το 22,5% των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ. Οι υπολογισμοί των ειδικών, με βάση αυτά τα νούμερα, τον φέρνουν στην τρίτη θέση, να παλεύει για τη δεύτερη. Το πραγματικό του πρόβλημα, βέβαια, δεν είναι η μικρή διείσδυση στο ΠΑΣΟΚ – παραπάνω δεν θα έχει. Είναι το χαμηλό, για τα δεδομένα της κατάστασης, ποσοστό εντός των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ.

Εντός και εκτός

Με μια αιχμηρή ανάρτηση, ο Μανώλης Χριστοδουλάκης απάντησε σε όσους διαρρέουν, εντός και εκτός του ΠΑΣΟΚ, πως «κάνει κωλοτούμπα», «ράβει κοστούμι συγκυβέρνησης με τη ΝΔ» ή «φοβάται για την έδρα του», επειδή είπε πως το ΠΑΣΟΚ δεν πρέπει να ανοίξει διάλογο με τον Τσίπρα: «Για να γίνει το ΠΑΣΟΚ και η παράταξη ξανά μεγάλη, δεν μπορεί να είναι κλεισμένη στο καβούκι της. Οχι μόνο μπορεί, αλλά είναι υποχρεωμένη να κάνει ένα γενναίο άνοιγμα», τονίζει, ωστόσο στις προηγούμενες εκλογές «ηττήθηκαν οι νοοτροπίες και τα πρόσωπα που πλήγωσαν και δίχασαν». Ποιους εννοεί ότι τον διαβάλουν εντός; Δεν κατονομάζει κανέναν, αλλά όλο και κάπου πάει το μυαλό.

Απορία

Θα είναι κόμμα ή θα είναι ψηφοδέλτιο;