Ούτε Μέρκελ, ούτε Μοσκοβισί, ούτε Παπανδρέου, ούτε Στουρνάρας. Ούτε φυσικά Παυλόπουλος. Τα αρχικά πλάνα για ηχηρά ονόματα στο πάνελ της μεθαυριανής παρουσίασης του «παραμυθιού με… όνομα» στο Παλλάς από τον συγγραφέα Αλέξη δεν ευοδώθηκαν. Τα απανωτά «όχι», ξερά και αποκαρδιωτικά, των πολιτικών τον οδήγησαν στην κλασική, και ασφαλή, μέθοδο της επιστράτευσης καθηγητών που πάνε παντού, για να λυθεί το πρόβλημα. Ενας μόνο πολιτικός θα είναι στο πάνελ, ο Γιώργος Χουλιαράκης, είναι ένα πρώην κυβερνητικό στέλεχος, μια κυρία Ε. Φωτονιάτα, η οποία την περίοδο της διακυβέρνησης των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ χρημάτισε ειδική γραμματέας στο υπουργείο Οικονομικών για τη διαχείριση ειδικών επιχειρησιακών προγραμμάτων. Οι υπόλοιποι είναι οι καθηγητές Ιστορίας Αντώνης Λιάκος και Ιωάννα Λαλιώτου. Φυσικά το «κλου» της παρουσίασης θα είναι ο ίδιος ο εξ εφέδρων πρόεδρος Τσίπρας, ο οποίος θα μας (δια)φωτίσει για τις μελλοντικές προθέσεις του…

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ και το τζόκερ

Επειδή, όπως έγραφα και την περασμένη Πέμπτη, με τρέλανε αυτή η σκανδαλώδης (εντελώς όμως…) εύνοια της τύχης που έχουν οι γαλάζιοι αγροτοσυνεταιριστές του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως είχα υποσχεθεί, ανέθεσα σε φίλο μαθηματικό να μου βρει τι πιθανότητες υπάρχουν ένας άνθρωπος να κερδίσει τρεις φορές στο τζόκερ ή το λαχείο. Το δούλεψε ο άνθρωπος κάπως το πράγμα, και το Σάββατο μου τηλεφώνησε. Μου ανήγγειλε θριαμβευτικά ότι με βάση τον νόμο των πιθανοτήτων αυτό μπορεί να συμβεί μία φορά στα 24 εκατομμύρια και κάτι υποδιαιρέσεις, περιπτώσεων. Η απάντηση δεν με ικανοποίησε απολύτως. Ως εκ τούτου κατέφυγα στη «μηχανή», στο ChatGPT. Υπέβαλα το ίδιο ερώτημα στη «μηχανή», αλλά κατά τι πιο εξειδικευμένο, πιο… πολιτικοποιημένο για να είμαι ακριβής. Το αναφέρω, όπως της το έθεσα: Ποιες πιθανότητες έχει ένας γαλάζιος αγροτοσυνεταιριστής να κερδίσει τρεις φορές στο τζόκερ ή το λαχείο; Η απάντηση είναι η ακόλουθη (την καταθέτω όπως μου την έδωσε, και πρέπει να πω, με αρκετή καθυστέρηση – σχεδόν λεπτό): 1 πιθανότητα στις περίπου 14.600.000.000.000.000.000.000 περιπτώσεις!!!

Το οποίο σημαίνει (αυτό δεν μου το είπε το ChatGPT, εγώ το λέω) ότι, τούτου δοθέντος, το «έργο» με τίτλο «γαλάζιος αγροτοσυνεταιριστής που κερδίζει απανωτά στο λαχείο ή το τζόκερ» ανήκει στην αρμοδιότητα του οικονομικού εισαγγελέα. Ο οποίος έχει πλην των άλλων μια εξειδίκευση στον εντοπισμό πατεντών για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή, άλλως πως, για το πώς ξεπλένεται μαύρο χρήμα…

Κλείνουν τα μάτια στην (επανα)κατάληψη

Προσωπικά μου είχε διαφύγει το γεγονός, αλλά με ενημέρωσε φίλος που κατοικεί στο Ηράκλειο (Κρήτης) τηλεφωνικά. Οτι αδίκως γράφω και ξαναγράφω για το τεράστιο σκάνδαλο του «Ευαγγελισμού». Της πρώην κλινικής της πόλης, που οι ιδιοκτήτες της, ως καλοί Ελληνες, κατέλιπαν στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, προκειμένου να τη χρησιμοποιήσει για τις ανάγκες του, πλην όμως εδώ και σχεδόν 25 χρόνια τελεί «υπό κατάληψη».

Προσωπικά είχα μείνει με την εντύπωση ότι το κτίριο εκκενώθηκε ύστερα από επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. για τη σύλληψη εκείνων που επιτέθηκαν στον Μάκη Βορίδη την ώρα που δειπνούσε με την οικογένειά του σε εστιατόριο του Ηρακλείου. «Εκκενώθηκε μεν, αλλά το ανακατέλαβαν», μου ανέφερε ο φίλος Ηρακλειώτης. «Την επόμενη ημέρα κιόλας». Εκανα το σχετικό ρεπορτάζ και ιδού: η επέμβαση στην κατάληψη «Ευαγγελισμός» πραγματοποιήθηκε τη νύχτα της Παρασκευής 31 Οκτωβρίου. Στη διάρκεια της επέμβασης συνελήφθησαν έξι άτομα ως ενεχόμενα στην επίθεση κατά του πρώην υπουργού κ. Βορίδη. Οι έξι συλληφθέντες παραπέμφθηκαν στον εισαγγελέα, τους απαγγέλθηκαν κατηγορίες πλημμεληματικού χαρακτήρα και αφέθηκαν ελεύθεροι. Την 1η Νοεμβρίου, ο «Ευαγγελισμός» επανακατελήφθη. Λογικό. Δεν γίνεται η ΕΛ.ΑΣ. να έχει δυνάμεις σε κάθε κατάληψη απ’ έξω για να αποτρέπουν τις επανακαταλήψεις. Το ερώτημα είναι τι κάνει το Πανεπιστήμιο Κρήτης. Ως πότε θα τηρεί αυτή την παθητική, μέχρι παρεξηγήσεως δηλαδή, στάση για ένα σημαντικό περιουσιακό του στοιχείο; Και η πολιτεία ως πότε θα κλείνει τα μάτια μπροστά στην παραβίαση μιας ντουζίνας νόμων εκ μέρους των πανεπιστημιακών Αρχών;

Υποχωρεί το «ψέκασμα»

Μια μεγάλη αλλαγή σημειώνεται στην ελληνική κοινωνία και, φευ, δεν έχει κινήσει το ενδιαφέρον μας. Μας έχουν κατακλύσει οι ειδήσεις της καθημερινότητας και οι βαθιές αλλαγές που σημειώνονται στην ελληνική κοινωνία περνούν απαρατήρητες. Σύμφωνα λοιπόν με πρόσφατη έρευνα του About People, η παλαιότερη θαυμάσια θεωρία συνωμοσίας, ότι για το μαύρο μας το χάλι ευθύνεται το γεγονός ότι «μας ψεκάζουν» τα αεροπλάνα που διασχίζουν τον γαλάζιο ουρανό μας, θεωρία η οποία έκανε μεγάλες «πιένες» στις δεκαετίες του 2000 και του 2010, υποχωρεί! Ναι, υποχωρεί, και μάλιστα… δραματικά. Με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει για διάφορους πολιτικούς σχηματισμούς οι οποίοι κατά καιρούς έκαναν καριέρα με αυτή τη θεωρία, στην οποία προσκόλλησαν και άλλες του είδους, μας μισεί ο σιωνισμός, η διεθνής μασονία, η CIA, ο παγκόσμιος καπιταλισμός, η Λέσχη Μπίλντερμπεργκ και άλλα παρόμοια φρικιαστικά. Δεν ξέρω πώς θα αντεπεξέλθουν στη δεινή πραγματικότητα όλοι αυτοί. Η ουσία είναι ότι ενώ προ 5ετίας το ποσοστό των «ψεκασμένων» ή «ψέκι», κατά το κοινώς λεγόμενο, ανερχόταν σε περίπου 30% (ένας στους τρεις Ελληνες δηλαδή), σύμφωνα με την πρόσφατη έρευνα του About People έχει πέσει στο 18,3%!!

Μιλάμε για τεράστια εξέλιξη, δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε…

Κλόπι πάστε

Ο βουλευτής ονομάζεται Χουρδάκης, υπογράφει ως… δόκτωρ (αγνοώ σε τι, αλλά ποσώς ενδιαφέρει), είναι εκπρόσωπος Τύπου στο κόμμα του έκπτωτου προέδρου Κασσελάκη εκ μεταγραφής και πριν τον θέλξουν τα επιχειρήματα του προέδρου Στέφανου, προηγουμένως ήταν βουλευτής της προέδρου (μπλα… μπλα… μπλα…) Ζωής. Μιλάμε για καριέρα τώρα στην πολιτική, όχι αστεία. Ο περί ου ο λόγος δόκτωρ, βουλευτής, εκπρόσωπος κ.λπ. κ.λπ. προφανώς έχει ένα άγχος δημοσιότητας, εξού και καταθέτει σωρηδόν ερωτήσεις προς υπουργούς στη Βουλή. Κανένα πρόβλημα. Αυτό κάνουν αν όχι όλοι, οι περισσότεροι βουλευτές, αυτό επιχειρεί και ο ίδιος. Στην τελευταία του ερώτηση, λοιπόν, ο άνθρωπός μας ερωτά τον υπουργό Μεταφορών σχετικά με τους κινδύνους από τη γειτνίαση του «Ελ. Βενιζέλος» με ελικοδρόμια της περιοχής. Ξεκινάει την ερώτηση ως εξής:

«Κύριε Υπουργέ,

Σύμφωνα με σχετικό δημοσίευμα υπάρχει έγγραφο του Εθνικού Οργανισμού Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών (ΕΟΔΑΣΑΑΜ), το οποίο έχει κοινοποιηθεί και στο Υπουργείο σας, στο οποίο αναφέρεται ότι υπάρχει κίνδυνος στις πτήσεις των επιβατικών αεροσκαφών στο αεροδρόμιο “Ελευθέριος Βενιζέλος”, λόγω των κινήσεων ελικοπτέρων σε γειτονικά ελικοδρόμια».

Και συνεχίζει ο δόκτωρ και τα ρέστα, οι ευθύνες της κυβέρνησης, το οποίον, διότι, μπλα… μπλα… κ.λπ. Ενα δεν λέει. Οτι το «σχετικό δημοσίευμα» ήταν ένα πρωτοσέλιδο δημοσίευμα της εφημερίδας «ΤΑ ΝΕΑ»! Και πως το αποκλειστικό αυτό δημοσίευμα έφερε την υπογραφή του συναδέλφου μας Βασίλη Λαμπρόπουλου.

Για να υποβάλεις εσύ την ερώτησή σου, κύριε δόκτορά μου, στον υπουργό, ένας άνθρωπος δούλεψε σκληρά και η εφημερίδα τού αναγνώρισε τον κόπο του και έκανε πρωτοσέλιδο το θέμα που έφερε. Πώς του κλέβεις έτσι τη δουλειά για να κάνεις το κομμάτι σου;

Δίνει και διευκρινίσεις

Η πλάκα είναι ότι το δελτίο Τύπου που εξέδωσε ο εν λόγω Χουρδάκης, και μας απέστειλε, καταλήγει με τη φράση:

«Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση»!!!

Τουτέστιν, να τον πάρουν στο τηλέφωνο οι δημοσιογράφοι από άλλες εφημερίδες ή sites και να τον ρωτάνε για το θέμα που έγραψε ο Λαμπρόπουλος και έκαναν πρωτοσέλιδο «ΤΑ ΝΕΑ». Το άκρον άωτον, δηλαδή, της γελοιότητας!

Απίθανος ο τύπος! Δεν υπάρχει…