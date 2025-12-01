Είναι από τις νίκες που δίνουν πρωταθλήματα. Το νικηφόρο πέρασμα του Ολυμπιακού από το Αγρίνιο απέναντι στον πολύ καλό Παναιτωλικό διατηρεί το κλίμα ηρεμίας στους κόλπους των Ερυθρόλευκων ενόψει του μαραθωνίου αγώνων που ακολουθεί μέχρι το τέλος της χρονιάς.

Σε διάστημα 17 ημερών, από τις 3 μέχρι τις 20 Δεκεμβρίου ο Ολυμπιακός καλείται να δώσει έξι αγώνες, εκ των οποίων ο ένας στο μακρινό Αλμάτι εναντίον της Καϊράτ για την 6η αγωνιστική του Τσάμπιονς Λιγκ από το αποτέλεσμα του οποίου θα κριθεί αν θα συνεχίσει να διατηρεί ελπίδες πρόκρισης ή θα αποχαιρετήσει ουσιαστικά τη διοργάνωση. Οι παίκτες του Μεντιλίμπαρ θα βρίσκονται στον αγωνιστικό χώρο κάθε 2,8 ημέρες. Πρόκειται για ένα καλαντάρι που μοιάζει με ναρκοπέδιο αφού σε κάθε γωνία θα παραφυλά ο τραυματισμός που στην παρούσα φάση είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να συμβεί στην ομάδα.

Ο Ολυμπιακός ήταν μέτριος στο Αγρίνιο και ήταν απόλυτα φυσιολογικό μετά την υπερπροσπάθεια που κατέβαλε απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης. Γι’ αυτό και οι βαθμοί που απέσπασε είναι από χρυσάφι. Ο Ελ Κααμπί συμπλήρωσε 18 αγώνες πριν μπει ο Δεκέμβριος, από 16 έχουν οι Τζολάκης και Ρέτσος με τον τελευταίο να καλείται να πληρώσει το τίμημα με τον χθεσινό του τραυματισμό.

Δεν αποτελεί βέβαια πρωτοτυπία για τον Ολυμπιακό μια τέτοια κατάσταση, όπως και για κάθε κλαμπ που παλεύει σε Ευρώπη και εγχώριες διοργανώσεις.

Είναι η στιγμή που θα κληθούν να αποδείξουν τι αξίζουν όσοι βρέθηκαν στο περιθώριο τους προηγούμενους μήνες. Ενα κοσκίνισμα για να ξεχωρίσουν οι καλοί από τα σκύβαλα. Στο Αγρίνιο ο Αλέξης Καλογερόπουλος στην πρώτη φετινή συμμετοχή του στη Σούπερ Λιγκ έπιασε την ευκαιρία από τα μαλλιά. Το ίδιο περιμένει να συμβεί ο Μεντιλίμπαρ και με άλλους παίκτες που θα κληθούν να βάλουν πλάτη στο δύσκολο πρόγραμμα.

Από τα θετικά που εισέπραξε ο Ολυμπιακός στο ματς με τον Παναιτωλικό ήταν η εντυπωσιακή εμφάνιση του Κωσταντή Τζολάκη. Τη χρειαζόταν για να τονωθεί η ψυχολογία του και να τοποθετήσει μια τελεία στην κριτική που δέχεται τελευταία.