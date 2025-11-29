Δημοφιλή
Ολυμπιακός: Πλημμύρισε ξανά το ΣΕΦ μετά την «επίσκεψη» η «Adel»
Ήταν 21 Ιουλίου 2025 όταν ο κόσμος τού Ολυμπιακού ένιωσε ταυτόχρονα χαρά και ανακούφιση στο άκουσμα της είδησης ότι το ΣΕΦ παραχωρήθηκε για 49 χρόνια στην ΚΑΕ. Περίμεναν χρόνια γι’ αυτή τη στιγμή. Αυτή έπρεπε να είναι η «Day 1» για να ξαναγίνει το ιστορικό κλειστό… στολίδι. Τέσσερις μήνες μετά το ΣΕΦ πλημύρισε. Οι εργαζόμενοι […]
Σοκ στις ΗΠΑ: 20χρονος μπασκετμπολίστας πέθανε μετά από χτύπημα σε αγώνα
Ένας 20χρονος μπασκετμπολίστας του Connors State College έχασε τη ζωή του μετά τον σοβαρό τραυματισμό που υπέστη κατά τη διάρκεια αγώνα στο Τέξας
Εθνική Μπάσκετ: Με Παπανικολάου και Κώστα Αντετοκούνμπο ταξιδεύει στην Πορτογαλία
Κώστας Παπανικολάου και Κώστας Αντετοκούνμπο ενσωματώθηκαν στην αποστολή της Εθνικής ενόψει του αγώνα με την Πορτογαλία για τα προκριματικά του MundoBasket 2027
Το ΣΕΦ πλημμύρισε ξανά λόγω της κακοκαιρίας στην Αττική
Το ΣΕΦ πλημμύρισε για ακόμη μια φορά μετά την έντονη κακοκαιρία που πλήττει το Λεκανοπέδιο από το βράδυ της Πέμπτης (27/11)