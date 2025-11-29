Ο Ολυμπιακός θα μπορεί τελικά να υπολογίζει στον Αγιούμπ Ελ Κααμπί για την εκτός έδρας αναμέτρηση με την Καϊράτ Αλμάτι, καθώς ο Μαροκινός επιθετικός αναμένεται να συμπεριληφθεί κανονικά στην αποστολή για το παιχνίδι της Τρίτης (09/12, 17:30). Παρά τις πληροφορίες που ήθελαν τον παίκτη να αποχωρεί νωρίτερα λόγω των υποχρεώσεών του με την εθνική ομάδα, φαίνεται πως βρέθηκε η λύση που επιτρέπει τη συμμετοχή του στο κρίσιμο αυτό παιχνίδι.

Οι «ερυθρόλευκοι» προέρχονται από το παιχνίδι με σκορ 3-4 απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης και συνεχίζουν στη League Phase του Champions League. Το ταξίδι στο Καζακστάν αποτελεί μία από τις πιο απαιτητικές εξόδους της ομάδας, με τον Ελ Κααμπί να προσθέτει σημαντική ισχύ στην επιθετική γραμμή.

Μετά την παρουσία του στο ματς με την Καϊράτ, ο διεθνής φορ θα ενσωματωθεί στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα του Μαρόκου για το Κύπελλο Εθνών Αφρικής. Στη συνέχεια, ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί τη Λεβερκούζεν στις 20 Ιανουαρίου, ενώ στις 28 Ιανουαρίου θα ταξιδέψει στο Άμστερνταμ για να αντιμετωπίσει τον Άγιαξ, στο φινάλε των ευρωπαϊκών του υποχρεώσεων.