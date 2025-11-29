Ενώ στην πολιτική επικαιρότητα της Τουρκίας δεσπόζουν οι ειδήσεις για το μετά πολλούς μήνες ανακοινωθέν κατηγορητήριο κατά του Εκρέμ Ιμάμογλου και των συνεργατών του και τη συνάντηση αντιπροσωπείας του τουρκικού κοινοβουλίου με τον έγκλειστο Αμπντουλάχ Οτζαλάν στο πλαίσιο της «διαδικασίας για τη λύση του Κουρδικού», ο κυβερνητικός συνασπισμός δέχθηκε ανέλπιστη υποστήριξη από έναν πολιτικό αντίπαλο.

Ο τέως πρόεδρος του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (Cumhuriyet Halk Partisi – CHP) Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου με δήλωσή του καυτηρίασε τη «διαπλοκή του CHP με οικονομικά συμφέροντα» και τη «διαφθορά» που προκύπτει από το δημοσιευθέν κατηγορητήριο, απαιτώντας την κάθαρση του κόμματος.

Οσον αφορά δε τη διαδικασία για τη λύση του Κουρδικού, καταδίκασε την απουσία του CHP από τη διαδικασία και υποστήριξε ότι το κόμμα πρέπει να βρεθεί «στη σωστή πλευρά της ιστορίας». Τον κ. Κιλιτσντάρογλου φαίνεται να μην πείθουν τα επιχειρήματα του κόμματός του για τον αμιγώς πολιτικό χαρακτήρα της δικαστικής διαδικασίας που αποσκοπεί στην πολιτική εξουδετέρωση του Εκρέμ Ιμάμογλου και την ανακοπή του ανοδικού κύματος που οι δημοσκοπήσεις έχουν αποτυπώσει στη δημοφιλία του κόμματος υπό την ηγεσία του Οζγκιούρ Οζέλ.

Ούτε και οι υποψίες ότι η διαδικασία για τη λύση του Κουρδικού δεν είναι ειλικρινής ως προς τις προθέσεις της, αλλά απλώς επιδιώκει να διευκολύνει τη συνδιαλλαγή του κυβερνητικού συνασπισμού με μέρος τουλάχιστον της κουρδικής πολιτικής ηγεσίας. Στόχος θα ήταν η διάσπαση του μετώπου της αντιπολιτεύσεως και η εμπέδωση της στροφής της Τουρκίας προς τον πολιτικό αυταρχισμό, με νέο αποσυνάγωγο όχι το σύνολο του κουρδικού πολιτικού κινήματος, αλλά όσα πολιτικά κόμματα, ανεξαρτήτως εθνοτικού προσανατολισμού, αρνούνται να συμβιβασθούν με την επ’ αόριστον πολιτική ηγεμονία του κυβερνητικού συνασπισμού.

Αν και οι δηλώσεις αυτές έγιναν δεκτές με ικανοποίηση τόσο από τον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν όσο και από τα φιλοκυβερνητικά μέσα ενημερώσεως, έχουν πολύ περιορισμένη απήχηση στην εκλογική βάση του κόμματος της αξιωματικής αντιπολιτεύσεως και πολύ μικρότερη του προσδοκωμένου εντός του κομματικού μηχανισμού και της κοινοβουλευτικής ομάδος του CHP.

Μπορούν αυτές οι δηλώσεις να ερμηνευθούν απλώς ως εκδήλωση πικρίας για την απομάκρυνσή του από την ηγεσία του CHP κατά το συνέδριο του Νοεμβρίου 2023 και την επικράτηση του διδύμου Ιμάμογλου – Οζέλ;

Η στάση του έναντι όλων των δικαστικών μεθοδεύσεων εις βάρος της ηγεσίας του CHP ενισχύει την αξιοπιστία της ερμηνείας των κινήσεων Κιλιτσντάρογλου ως απόπειρα επιστροφής του στην ηγεσία του κόμματος με δικαστική ή κυβερνητική βοήθεια και την υπόσχεση ότι υπό την ηγεσία του το CHP δεν θα αντιπολιτεύεται επί της ουσίας τον κυβερνητικό συνασπισμό ούτε θα επιδιώκει στα σοβαρά την ανάληψη της εξουσίας.

Η ύπαρξη διακοσμητικού χαρακτήρος αντιπολιτεύσεως αποτελεί χαρακτηριστικό πολλών αυταρχικών καθεστώτων, και ο τέως πρόεδρος του CHP φαίνεται να μην ενοχλείται από την ανάληψη ενός τέτοιου ρόλου.

Το πώς η στάση αυτή ενός πολιτικού ο οποίος ηγήθηκε του CHP επί δεκατέσσερα σχεδόν έτη και φιλοδόξησε να εκφράσει τη δημοκρατική αντιπολίτευση της Τουρκίας θα επηρεάσει την πολιτική του υστεροφημία φαίνεται ότι ουδόλως απασχολεί τον κ. Κιλιτσντάρογλου.

Ο Ιωάννης Ν. Γρηγοριάδης είναι αναπληρωτής καθηγητής του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Μπίλκεντ και επικεφαλής του Προγράμματος Τουρκίας του ΕΛΙΑΜΕΠ