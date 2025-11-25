Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επανέφερε την πρότασή του να φιλοξενήσει η Κωνσταντινούπολη απευθείας συνομιλίες μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, επιδιώκοντας να ενισχύσει τον ρόλο της Τουρκίας ως βασικού διαμεσολαβητή στην ουκρανική κρίση.

Η πρόταση του Τούρκου προέδρου διατυπώθηκε στη διάρκεια τηλεδιάσκεψης των ηγετών της «Συμμαχίας των Προθύμων» για την Ουκρανία. Ο Ερντογάν υπογράμμισε ότι η Άγκυρα θα συνεχίσει να εργάζεται για μια «δίκαιη και διαρκή ειρήνη» και για τη διευκόλυνση άμεσων επαφών ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Διεύθυνσης Επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας, ο Ερντογάν επισήμανε πως η Τουρκία είναι έτοιμη να στηρίξει κάθε διπλωματική πρωτοβουλία που θα μπορούσε να οδηγήσει στον τερματισμό του πολέμου. Τόνισε επίσης ότι οι απευθείας διαπραγματεύσεις «μπορούν να πραγματοποιηθούν στην Κωνσταντινούπολη».

Ο Τούρκος πρόεδρος πρόσθεσε ότι η Άγκυρα βρίσκεται ήδη σε επαφή με τις δύο εμπόλεμες πλευρές για την προώθηση αυτής της πρωτοβουλίας, επιδιώκοντας να διατηρήσει τη θέση της ως αξιόπιστου συνομιλητή.

Η παρέμβαση αυτή εντάσσεται στη συνεχή προσπάθεια της Τουρκίας να προβάλει τον ρόλο της ως βασικού διαύλου επικοινωνίας ανάμεσα στη Μόσχα και το Κίεβο, υπενθυμίζοντας τους προηγούμενους γύρους συνομιλιών που είχαν ήδη φιλοξενηθεί στην Κωνσταντινούπολη.