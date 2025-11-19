Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι τόνισε ότι η αμερικανική ηγεσία πρέπει να παραμείνει ισχυρή και αποτελεσματική, προκειμένου να δοθεί τέλος στη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, περισσότερο από τριάμισι χρόνια μετά την έναρξη του πολέμου.

«Το κύριο ζήτημα για να σταματήσει η αιματοχυσία και να επιτευχθεί διαρκής ειρήνη είναι να εργαστούμε σε συντονισμό με όλους τους εταίρους μας και η αμερικανική ηγεσία να παραμείνει αποτελεσματική, ισχυρή», ανέφερε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram, μετά τις συνομιλίες που είχε στην Άγκυρα με τον τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Ο ουκρανός πρόεδρος υπογράμμισε ότι μόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες και ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ «έχουν επαρκή δύναμη για να τελειώσει αυτός ο πόλεμος».

Παράλληλα, ο Ζελένσκι σημείωσε ότι ο Ερντογάν έχει προτείνει διάφορα σχήματα για τη διεξαγωγή ειρηνευτικών συνομιλιών, επισημαίνοντας τη σημασία των μεσολαβητικών πρωτοβουλιών της Τουρκίας.