Από… Τρεις επιθέσεις σε (γυναίκες) δημοσιογράφους μέσα σε 12 ημέρες έχει κάνει ο Ντόναλντ Τραμπ. Η πρώτη ήταν στις 14 Νοεμβρίου, όταν μία δημοσιογράφος του Bloomberg, η Κάθριν Λούσι, προσπάθησε να τον ρωτήσει, πάνω στο Air Force One, γιατί δεν έχει ήδη δημοσιοποιήσει τα αρχεία της υπόθεσης Επστιν. «Σώπασε!», της φώναξε. «Σώπασε, γουρουνίτσα». Η τρίτη ήταν προχθές, όταν μια δημοσιογράφος των «New York Times», η Κέιτι Ρότζερς, τόλμησε να υπογράψει μια έρευνα που αναδείκνυε το πόσο έχει «βαρύνει» ο Τραμπ στη δεύτερη θητεία του, λόγω ηλικίας – «μια τριτοκλασάτη δημοσιογράφο που είναι άσχημη, τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά», τη χαρακτήρισε, πάντα κλασάτος, ο αμερικανός πρόεδρος. Στο ενδιάμεσο, τη μέρα που δέχθηκε στον Λευκό Οίκο τον σαουδάραβα πρίγκιπα διάδοχο, είχε μιλήσει με ακόμα πιο προσβλητικό τρόπο σε μία δημοσιογράφο του ABC News, τη Μέρι Μπρους, ανταποκρίτρια του δικτύου στον Λευκό Οίκο, η οποία προσπάθησε να κάνει τη δουλειά της ρωτώντας τον μεν MBS για τη δολοφονία του Τζαμάλ Κασόγκι μέσα στο προξενείο της Σαουδικής Αραβίας στην Κωνσταντινούπολη, το 2018, τον δε Τραμπ για τα αρχεία της υπόθεσης Επστιν. Με την ευκαιρία, ο αμερικανός πρόεδρος (ξανα)ζήτησε να αφαιρεθεί η άδεια από το ABC News.

…το… Ο Τζον Ριθ ήταν ο πρώτος γενικός διευθυντής του BBC, μεταξύ 1927-1938. Για να τον τιμήσουν, οι συνάδελφοί του θέσπισαν το 1948 τα Reith Lectures, μια σειρά ραδιοφωνικών διαλέξεων, από σημαίνοντα πρόσωπα, που έφτασαν να προσελκύουν ένα παγκόσμιο κοινό, αφού μεταδίδονται από το BBC World Service. Οταν λοιπόν οι υπεύθυνοι ζήτησαν από τον ολλανδό συγγραφέα και ιστορικό Ρούτγκερ Μπρέγκμαν να δώσει τις φετινές, τέσσερις διαλέξεις, αυτός το θεώρησε τεράστια τιμή. Τους έδωσε τον γενικό τίτλο «Ηθική Επανάσταση». Η πρώτη διάλεξη, «Μια εποχή τεράτων», μαγνητοσκοπήθηκε μπροστά σε κοινό στο Λονδίνο και μεταδόθηκε την Τρίτη. Παραμονές της μετάδοσης, ωστόσο, το BBC ενημέρωσε τον Ριθ ότι δυστυχώς, κατόπιν συμβουλής δικηγόρων, είχαν διαγράψει μία αποστροφή του λόγου του όπου χαρακτήριζε τον Ντόναλντ Τραμπ τον «πιο ανοιχτά διεφθαρμένο πρόεδρο στην ιστορία των ΗΠΑ». Αμεση σχέση είχε φυσικά το ένα δισ. δολάρια που ζητάει ο Τραμπ από το BBC για την κοπτοραπτική που έκαναν, ανοήτως, σε ομιλία του. «Είπαν ότι μια νομική κατάσταση έπαιξε ρόλο», είπε ο Μπρέγκμαν. «Οτι αυτό δεν θα είχε συμβεί αν είχα κάνει τη διάλεξη προ τριμήνου. Γι’ αυτό λέω ότι υποκύπτουν στον αυταρχισμό».

…κακό… Η Γκαλίνα Τιμτσένκο είναι η ιδρύτρια του ιστοτόπου Meduza, ενός από τα πλέον δημοφιλή εξόριστα ρωσικά μίντια, με 10-15 εκατομμύρια αναγνώστες μηνιαίως, οι μισοί και πλέον στη Ρωσία. Μία από τους περίπου 1.500 ρώσους δημοσιογράφους που έχουν αυτοεξοριστεί προκειμένου να ξεφύγουν από την προπαγάνδα και την καταστολή του Πούτιν. Και μία από τους 100 που συγκεντρώθηκαν το περασμένο Σαββατοκύριακο στο Ντίσελντορφ, στη Δυτική Γερμανία, για την ετήσια διάσκεψη της Redkollegia, μιας άτυπης κοινότητας ανεξάρτητων ρωσικών Μέσων. Εις βάρος της εκκρεμεί ρωσικό ένταλμα σύλληψης. Το Meduza, που γράφει ανοιχτά για τα εγκλήματα πολέμου στην Ουκρανία και τις πολιτικές δίκες στη Ρωσία, είναι από καιρό στη μαύρη λίστα του Κρεμλίνου. «Το 2025 βρεθήκαμε όλοι σε ένα νέο αδιέξοδο», επεσήμανε η ίδια. «Χάνουμε όλο και περισσότερο την επαφή με τους αναγνώστες μας στη χώρα. Η καταστολή εντείνεται στη Ρωσία και η πρόσβαση σε εναλλακτικές πηγές ενημέρωσης γίνεται όλο και πιο επικίνδυνη». Αλλά ο κίνδυνος προέρχεται και από τις ΗΠΑ. «Η κατάργηση των προγραμμάτων βοήθειας που αποφάσισε ο Τραμπ μας τιμωρεί και απειλεί την επιβίωσή μας».

…στο… Ο Φατίχ Αλταϊλί είναι ένα από τα σημαντικότερα πρόσωπα του τουρκικού δημοσιογραφικού χώρου. Οπως πολλοί συνάδελφοί του, αναγκάστηκε να αποχωρήσει από το πόστο του αρκετές φορές τα τελευταία χρόνια, μετά τις διαδοχικές εξαγορές των Μέσων με τα οποία συνεργαζόταν από ανθρώπους προσκείμενους στην κυβέρνηση. Οπως πολλοί τηλεοπτικοί παρουσιαστές και σχολιαστές, όμως, συνέχισε να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του από το σαλόνι του, μέσω ενός καναλιού YouTube που είχε φτάσει να έχει σχεδόν 1,7 εκατομμύρια συνδρομητές τη μέρα της σύλληψής του. Η υπόθεση ξεκίνησε στις 20 Ιουνίου. Εκείνη την ημέρα, ο δημοσιογράφος σχολίασε πολιτική δημοσκόπηση. «Ρωτήσαμε το κοινό αν ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν πρέπει να παραμείνει πρόεδρος ισόβια, και το 70% των ερωτηθέντων απάντησε αρνητικά. Πώς ερμηνεύετε αυτό το ποσοστό;», τον ρώτησε ένας θεατής του. «Κοιτάξτε το μακρινό παρελθόν, όχι το πρόσφατο», του απάντησε ο Αλταϊλί. «Αυτή η χώρα είναι μια χώρα που έχει ήδη στραγγαλίσει τον σουλτάνο της. Οταν δεν τους συμπαθούσε, όταν δεν τους ήθελε… Πολλοί οθωμανοί σουλτάνοι έπεσαν θύματα συνωμοσίας, στραγγαλίστηκαν, δολοφονήθηκαν ή αυτοκτόνησαν». Επειτα από πέντε μήνες κράτησης, ο Αλταϊλί καταδικάστηκε προχθές σε τέσσερα χρόνια και δύο μήνες φυλάκιση για «απειλές κατά του προέδρου».

…χειρότερο. Αν το καλοσκεφτεί κανείς, δεν απέχουν και πολύ αυτές οι καταστάσεις μεταξύ τους, η μία είναι λογική συνέχεια της άλλης. Κρατήστε λοιπόν λίγη τρυφερότητα, ναι, τρυφερότητα, για τους δημοσιογράφους που σέβονται τον εαυτό τους: οι καιροί για αυτούς είναι δύσκολοι.