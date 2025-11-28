Το είπαν την Τετάρτη στο Σεράφειο και το έκαναν: οι κοινοβουλευτικές ομάδες ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς κατέθεσαν κοινό αίτημα για τη σύγκληση συνεδρίασης των Επιτροπών Παραγωγής και Εμπορίου, Οικονομικών Υποθέσεων και της Ειδικής Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος, ζητώντας πλήρη ενημέρωση και συζήτηση για τα αποτελέσματα της COP30. Οι γραμματείς των τριών κοινοβουλευτικών ομάδων που μαζί με τους αρμόδιους βουλευτές συνυπογράφουν το αίτημα, προτείνουν εκτός από την άμεση ενημέρωση και την παρουσία των περιβαλλοντικών οργανώσεων και εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης, ώστε στη συζήτηση να συμμετέχουν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς.

Ανάχωμα

Αυτή η εκδήλωση, στην οποία υπήρχαν και βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που θεωρούνται του περιβάλλοντος Τσίπρα, αλλά και δύο καθηγητές από την επιστημονική επιτροπή του ινστιτούτου του (Πλειώνης και Στυλιανού), δεν έγινε πάντως ως προπομπός του Τσίπρα – αλλά μάλλον απέναντί του. Πολλοί εξ αυτών που παρέστησαν θα βρεθούν στο «Παλλάς» στις 3 Δεκεμβρίου, αλλά συμβολικά: αν, δηλαδή, το επιχείρημα είναι ότι «τα παιδιά δεν μπορούν να τα βρουν, πρέπει να επιστρέψω», εκείνοι δείχνουν ότι τουλάχιστον το προσπαθούν, είτε γυρίσει ο Τσίπρας είτε όχι. Η συμμετοχή στην πρωτοβουλία έχει διπλό ενδιαφέρον για το ΠΑΣΟΚ αφού είναι το μόνο κόμμα με διψήφιο ποσοστό.

Αφήγημα

«Αυτονόητο δικαίωμα να σχεδιάζει την επιστροφή του», χαρακτήρισε ο Μανώλης Όθωνας μιλώντας στο MegaNews το δικαίωμα του Τσίπρα στο rebranding, υπενθύμισε ωστόσο πως ο ίδιος, από τη στιγμή που υπήρξε αυτήκοος μάρτυρας της συζήτησης μεταξύ Τσίπρα και Γεννηματά, έπρεπε να διαψεύσει τον ψευδή ισχυρισμό του πρώην πρωθυπουργού για νύξη συνεργασίας. Και εξήγησε και τον πολιτικό λόγο: για να είναι σαφές σε όλους, είτε τον ψηφίζουν είτε όχι, πως η επιλογή των ΑΝΕΛ ως κυβερνητικό εταίρο και τη δεύτερη φορά, τον Σεπτέμβριο του 2015, δεν ήταν επιλογή ανάγκης. Και την ευθύνη της ο τότε πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ δεν θα τη μοιραστεί τουλάχιστον με τη Γεννηματά.

Τον Μάρτιο

Το πλαίσιο για το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ δεν το ξέρουμε ακόμα, έχουμε όμως μια κάποια εικόνα για τον χρόνο διεξαγωγής του – τον ερχόμενο Μάρτιο, όταν θα έχει κάτσει η σκόνη από τον χαμό των ημερών και θα είναι και το κόμμα έτοιμο για μια τέτοια διαδικασία. Σύμφωνα με τον Ανδρουλάκη, οι επόμενες ανακοινώσεις θα γίνουν στον επόμενο κύκλο συνεδριάσεων, ωστόσο ένα «τυράκι» στα στελέχη έχει ήδη γίνει γνωστό, μέσα από τους ψιθύρους του υπεύθυνου οργανωτικού τις προηγούμενες μέρες, στο περιθώριο των οργάνων: σύμφωνα λοιπόν με αυτούς τους ψιθύρους, πολύ πιθανόν η εκλογή συνέδρων να λάβει χώρα στις 8 Μαρτίου, ενώ το τετραήμερο του συνεδρίου αναμένεται προς το τέλος του μήνα.

Απορία

