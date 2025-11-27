Βρέθηκε απέναντι στη μεγαλύτερη ομάδα του κόσμου, Ρεάλ Μαδρίτης. Στον καλύτερο επιθετικό του κόσμου Κιλιάν Εμπαπέ που έβγαλε καρέ (22′, 24′, 29′, 60′) από το μαγικό καπέλο του. Είδε ένα ρόστερ τρέχουσας χρηματιστηριακής αξίας 1,4 δισ. ευρώ να ξεδιπλώνει υπερφυσικές αρετές με παίκτες icon σαν τον Βινίσιους και τον Καμαβινγκά.

Αυτό όμως δεν εμπόδισε τον Ολυμπιακό να δοκιμάσει να σκαρώσει μια ποδοσφαιρική ραψωδία χθες βράδυ στο Γ. Καραϊσκάκης. Στη νύχτα που το γκρουπ του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ κοίταξαν (και) τη Βασίλισσα στα μάτια: 3-4 έγραψε το σκορ. Με τον Τσικίνιο (9′), τον Ταρέμι (52′) και τον Ελ Κααμπί (81′) να αφήσουν το σημάδι τους σε μια παρτίδα που άφησε τους 33.000 στο Φάληρο με το στόμα ανοιχτό. Φάνηκε στο χειροκρότημα. Στην αποθέωση του φινάλε.

Οχι, ο Ολυμπιακός δεν τα κατάφερε. Δεν πήρε ούτε βαθμό. Οποιος τον είδε όμως να κοντράρει στον δικό της ρυθμό, στο δικό της παιχνίδι την πιο λαμπερή ομάδα του πλανήτη σίγουρα κατάλαβε για μια ακόμη φορά το προφανές. Οτι οι Ερυθρόλευκοι είναι επιπέδου Τσάμπιονς Λιγκ. Παίζουν ποδόσφαιρο Τσάμπιονς Λιγκ. Και απλά ως εδώ τους αδικούν πέρα από το ταλέντο των άλλων και οι λεπτομέρειες. Χθες ο Μέντι έχασε τέσσερις με τραυματισμό μέσα στο ματς. Και όμως δεν πτοήθηκε. Και αυτός. Και η ομάδα του.

Ας πάρουμε όμως την ιστορία από την αρχή. Ο Μέντι ξεκίνησε με μια έκπληξη: ο Χρήστος Μουζακίτης αντί του Σαντιάγκο Εσε στα μισά του γηπέδου πλάι στον Ντάνι Γκαρθία και στην καρδιά της «κλασικής» εντεκάδας του. Εκείνης με Ροντινέι, Ρέτσο, Πιρόλα, Ορτέγκα μπροστά από τον Τζολάκη στην ευθεία της άμυνας. Και το τρίγωνο Ζέλσον Μαρτίνς, Τσικίνιο και Ποντένσε πίσω από τον Ελ Κααμπί.

Στην αντίπερα όχθη, ο Τσάβι Αλόνσο επέστρεψε σε σχήμα με τετράδα στην άμυνα (Αρνολντ, Ασένσιο, Καρέρας, Μεντί) έπειτα από την κριτική που δέχθηκε μετά το 2-2 της Κυριακής με την Ελτσε. Καμαβινγκά, Τσουαμενί και Βαλβέρδε στα μισά του γηπέδου με Βινίσιους, Αρντά Γκιουλέρ να υποστηρίζουν τον Κιλιάν Εμπαπέ.

Ο Ολυμπιακός μπήκε στο ματς φουριόζος και ο Τσικίνιο στο 8′ έβαλε στο Γ. Καραϊσκάκης φωτιά. Εκρυψαν την μπάλα με Ποντένσε και Ελ Κααμπί, όπλισε στο ύψος της περιοχής και κεραυνοβόλησε τον Λούνιν για το 1-0 και ένα από εκείνα τα γκολ που δεν ξεχνάς ποτέ στην καριέρα σου. Μαγική συνεργασία, μαγικό γκολ. Και ο Τσικίνιο που είχε προειδοποιήσει στο 3′ πήγε να το ξανακάνει στο 19′: εκτέλεση για 2-0 αλλά ο Λούνιν τού είπε «όχι».

Ποιος ξέρει τι μπορεί να είχε γίνει αν σε εκείνο το σημείο οι Ερυθρόλευκοι είχαν πάρει αέρα δύο γκολ. Πώς μπορεί να είχε αλλάξει το σενάριο πριν από το απόλυτο επτάλεπτο του κορυφαίου επιθετικού των καιρών μας. Του Κιλιάν Εμπαπέ που κατάφερε το πιο γρήγορο χατ τρικ στην ιστορία του Champions League.

Ισοφάρισε ο γάλλος σούπερ σταρ στο 22‘, το έκανε 1-2 στο 24′ και στο 29′ το ανέβασε στο 1-3. Κάτι σε «τέλειο σοκ» και δυστυχώς για τον Ολυμπιακό η ατυχία του δεν είχε ολοκληρωθεί. Διότι ένα λεπτό πριν το 1-3 ξεκίνησε ένα γαϊτανάκι τραυματισμών. Πρώτος «έξω» ο Τσικίνιο (Ταρέμι) στο 28′, ακολούθησε ο Ντάνι Γκαρθία (Εσε) στην ανάπαυλα, έπειτα ο Πιρόλα (62′ Μπιανκόν) και ο Ποντένσε (Στρεφέτσα 72′): όλοι τραυματίες!

Πίσω στο πρώτο ημίχρονο όπου η Ρεάλ έβαλε και τέταρτο στο 32′ με τον Βινίσιους (αλλά ακυρώθηκε σωστά ως οφσάιντ) ενώ είχε και δοκάρι με τον Τσουαμενί 36′. Ενα ποδοσφαιρικό ρομπότ που αποθαρρύνει τον καθένα να τα βάλει μαζί του. Οχι όμως και τον Ολυμπιακό του Μεντιλίμπαρ, που με κάθε τρόπο έδειξε έτοιμος να τα βάλει με έναν… τοίχο. Μέχρι τέλους. Το είπε. Και το έκανε.

Το δεύτερο μέρος ξεκίνησε με τη Ρεάλ να έχει νέα καλή ευκαιρία, με το σουτ του Βινίσιους εκτός περιοχής να ξυρίζει το αριστερό δοκάρι του Τζολάκη. Αυτή ήταν και η στιγμή που ο Ολυμπιακός πάτησε ο γκάζι, αντιδρώντας. Στο 52ο λεπτό, ο Μαρτίνς άφησε τον Εσε, που πέρασε στην ανάπαυλα. Ο αργεντινός μέσος έκανε μία σέντρα-αλφάδι από τα αριστερά, ο Ταρέμι σηκώθηκε στην περιοχή και έστειλε με το κεφάλι την μπάλα στα δίχτυα του Λούνιν, μειώνοντας σε 3-2 για τον Ολυμπιακό.

Ο Ολυμπιακός είχε ορμή και προσπάθησε να την αξιοποιήσει, για να φέρει τα πάνω κάτω στο παιχνίδι. Ομως, για ακόμη μία φορά, η Ρεάλ εκμεταλλεύτηκε τα κενά. Ο Βινίσιους βρέθηκε στα αριστερά απέναντι από τον Ρέτσο. Ο Βραζιλιάνος τον προσπέρασε, δίχως πρόβλημα, πάτησε περιοχή, γύρισε την μπάλα, εκεί που περίμενε ο Εμπαπέ για το τέταρτό του γκολ στο 60′.

Στο 64ο λεπτό προσπάθησε να ξαναμπεί στο παιχνίδι για ακόμη μία φορά. Πρώτα είχε τελική στο 64′ με τον Ποντένσε, ενώ στη συνέχεια ο Μαρτίνς πλάσαρε, χωρίς να μπορέσει να νικήσει τον Λούνιν. Στο 72′ ο Ποντένσε βγήκε με ενοχλήσεις. Ο Ολυμπιακός δεν τα παρατούσε με τίποτα. Ο Στρεφέτσα, αφού πήρε την μπάλα από τον Ελ Κααμπί, σέντραρε από τα αριστερά, ο Μαροκινός που έκανε την κίνηση στην περιοχή, εκτέλεσε με το κεφάλι και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 4-3.

Ο Ολυμπιακός τα έδωσε όλα, για να ισοφαρίσει. Στο 83ο λεπτό, ο Εσε τροφοδότησε τον Ελ Κααμπί, ο οποίος εκτέλεσε, με την μπάλα να φεύγει άουτ. Στο 86′ ο Μουζακίτης έδωσε στον Στρεφέτσα, σούταρε με το δεξί, όμως ήταν ελάχιστα άστοχος. Οι Πειραιώτες συνέχιζαν να μένουν ψηλά, οι Μερένχες έκαναν και τις απαραίτητες καθυστερήσεις, με το 4-3 υπέρ των Μαδριλένων να είναι το τελικό σκορ.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Τζολάκης, Ορτέγκα, Πιρόλα (62′ Μπιανκόν), Ρέτσος, Ροντινέι (72′ Κοστίνια), Γκαρθία, Μουζακίτης, Τσικίνιο (28′ Ταρέμι), Ποντένσε (72′ Στρεφέτσα), Μαρτίνς, Ελ Κααμπί.

ΡΕΑΛ: Λούνιν, Αλεξάντερ-Αρνολντ, Ασένθιο (73′ Ντίας), Καρέρας, Μεντί, Βαλβέρδε, Τσουαμενί, Καμαβινγκά (46′ Θεμπάγιος), Γκιουλέρ (61′ Μπέλιγχαμ), Εμπαπέ, Βινίσιους (90′ Γκαρσία).

Διαιτητής: Όλιβερ (Αγγλία)