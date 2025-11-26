Το μαγικό γκολ του Αγιούμπ Ελ Κααμπί στο 80ο λεπτό της αναμέτρησης με κεφαλιά που μειώνει το σκορ στο 3 – 4 για τον Ολυμπιακό.
Δείτε το γκολ:
View this post on Instagram
Το μαγικό γκολ του Αγιούμπ Ελ Κααμπί στο 80ο λεπτό της αναμέτρησης με κεφαλιά που μειώνει το σκορ στο 3 – 4 για τον Ολυμπιακό.
View this post on Instagram
|Τέλη κυκλοφορίας 2026: Προσοχή, καμία παράταση! Οι προθεσμίες και τα αυστηρά πρόστιμα
|Συντάξεις Δεκεμβρίου: Όλες οι πληρωμές της Πέμπτης – Αναλυτικά τα ταμεία
|ΑΑΔΕ: Εφοριακοί ελέγχουν… εφοριακούς
|Συλλογικές συμβάσεις: Οι τρεις άξονες που προστατεύουν τους εργαζόμενους
|Δώρο Χριστουγέννων: Ανατροπή με τις πληρωμές – Τι αλλάζει
|Προσωπικός Αριθμός: Τι θα γίνει με όσους απέκτησαν νέα ταυτότητα πριν την έκδοσή του – Απαιτείται αλλαγή;
Μια βραδιά γεμάτη ένταση, εκπλήξεις και ξεκάθαρα φαβορί πρόσφερε η 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Η Αϊντχόφεν υπέγραψε μία ιστορική εμφάνιση στο Άνφιλντ διαλύοντας τη Λίβερπουλ, η Άρσεναλ έσπασε το αήττητο της Μπάγερν με πειστικό ποδόσφαιρο, ενώ η Σπόρτινγκ κυριάρχησε απέναντι στην Κλαμπ Μπριζ, κάνοντας αποφασιστικό βήμα πρόκρισης. Τρεις αγώνες, τρεις μεγάλες […]
Ο Ολυμπιακός προηγήθηκε, έπαιξε γενναία σε όλο το 90λεπτο κόντρα στη μεγαλύτερη ομάδα του κόσμου, της έβαλε 3 γκολ, όμως Βινίσιους και Εμπαπέ δεν είχαν αντίπαλο – Ο Βραζιλιάνος έφτιαξε δύο και ο Γάλλος πέτυχε και τα τέσσερα γκολ στη νίκη της Βασίλισσας (3-4) στο Καραϊσκάκη.
Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είδε τρεις ποδοσφαιριστές του να μην μπορούν να συνεχίσουν, γεγονός που άλλαξε πλήρως τα πλάνα του. Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με τον Ντάνι Γκαρθία να ζητά αλλαγή λόγω ενοχλήσεων, με τον Έσε να μπαίνει στη θέση του. Η ατυχία συνεχίστηκε λίγα λεπτά αργότερα: στο 62ο λεπτό ο Λορέντσο Πιρόλα τραυματίστηκε μετά […]
Το μαγικό γκολ του Αγιούμπ Ελ Κααμπί στο 80ο λεπτό της αναμέτρησης με κεφαλιά που μειώνει το σκορ στο 3 – 4 για τον Ολυμπιακό. Δείτε το γκολ: View this post on Instagram A post shared by ΤΑ ΝΕΑ (@tanea.gr)
Μετά τον τραυματισμό του Τσικίνιο στο πρώτο μέρος, ήρθε και η αποχώρηση του Λορέντσο Πιρόλα να επιβαρύνει ακόμη περισσότερο την κατάσταση. Ο Ιταλός στόπερ τραυματίστηκε στο 62ο λεπτό, αμέσως μετά την προσπάθειά του να προλάβει τον Εμπαπέ σε φάση που θα μπορούσε να οδηγήσει σε νέο γκολ για τη Ρεάλ. Νιώθοντας έντονη ενόχληση, ο Πιρόλα […]