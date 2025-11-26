Μετά τον τραυματισμό του Τσικίνιο στο πρώτο μέρος, ήρθε και η αποχώρηση του Λορέντσο Πιρόλα να επιβαρύνει ακόμη περισσότερο την κατάσταση. Ο Ιταλός στόπερ τραυματίστηκε στο 62ο λεπτό, αμέσως μετά την προσπάθειά του να προλάβει τον Εμπαπέ σε φάση που θα μπορούσε να οδηγήσει σε νέο γκολ για τη Ρεάλ.

Νιώθοντας έντονη ενόχληση, ο Πιρόλα δεν κατάφερε να συνεχίσει και ζήτησε αλλαγή, με τον Τζουλιάν Μπιανκόν να περνάει στη θέση του. Η αναγκαστική αυτή αντικατάσταση ήρθε να προστεθεί στην ήδη σοβαρή απώλεια του Τσικίνιο, ο οποίος είχε βγει νωρίτερα λόγω τραυματισμού, αφήνοντας τη θέση του στον Ταρέμι.

Οι δύο αποχωρήσεις δημιούργησαν επιπλέον δυσκολίες στους Πειραιώτες, που είδαν το ματς να στραβώνει τόσο αγωνιστικά όσο και σε επίπεδο διαθεσιμότητας βασικών παικτών. Αν θέλεις, μπορώ να γράψω και συνέχεια για το πώς επηρέασαν οι δύο τραυματισμοί την εικόνα του αγώνα.