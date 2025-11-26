Ποδόσφαιρο

Η ομάδα του Ολυμπιακού μπήκε δυνατά στο παιχνίδι και κατάφερε να προηγηθεί στο 8ο λεπτό με γκολ του Τσικίνιο, δίνοντας ελπίδες για θετικό αποτέλεσμα. Ωστόσο, η Ρεάλ αντέδρασε γρήγορα με γκολ του Κιλιάν Εμπαπέ, που ανέτρεψαν το σκορ υπέρ των φιλοξενούμενων. Στο 28ο λεπτό ήρθε το πλήγμα για τους Πειραιώτες, καθώς o σκόρερ του γκολ […]