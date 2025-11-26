Το γκολ που σημείωσε ο Μεχντί Ταρέμι στο 52ο λετπό της αναμέτρησης και έκανε το σκορ 2 – 3 για τους «ερυθρόλευκους».
Δείτε το γκολ:
Η ομάδα του Ολυμπιακού μπήκε δυνατά στο παιχνίδι και κατάφερε να προηγηθεί στο 8ο λεπτό με γκολ του Τσικίνιο, δίνοντας ελπίδες για θετικό αποτέλεσμα. Ωστόσο, η Ρεάλ αντέδρασε γρήγορα με γκολ του Κιλιάν Εμπαπέ, που ανέτρεψαν το σκορ υπέρ των φιλοξενούμενων. Στο 28ο λεπτό ήρθε το πλήγμα για τους Πειραιώτες, καθώς o σκόρερ του γκολ […]
Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε στο Βελιγράδι από τον Ερυθρό Αστέρα με 91-80, παρά την ηρωική εμφάνιση του Σάσα Βεζένκοβ, που σταμάτησε στους 29 πόντους
Στις κερκίδες του «Γ. Καραϊσκάκης» για την σπουδαία αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Ρεάλ Μαδρίτης, βρέθηκε η αμερικανίδα πρέσβης, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ. Οπως είναι γνωστό, η Γκίλφοϊλ δεν κρύβει τον θαυμασμό της για την μεγαλύτερη ομάδα της Ελλάδας αφού έχει παρακολουθήσει τον Ολυμπιακό και σε αγώνα μπάσκετ, ευρωπαϊκής διοργάνωσης.
Η μεγάλη βραδιά του Champions League έχει φτάσει και το «Γεώργιος Καραϊσκάκης» είναι γεμάτο ενέργεια, χρώματα και πάθος. Οι οπαδοί του Ολυμπιακού παρουσίασαν ένα φαντασμαγορικό κορεό που καλύπτει όλες τις κερκίδες του γηπέδου, στέλνοντας μήνυμα δύναμης και ενθουσιασμού προς τους παίκτες της ομάδας. Χαρτάκια σε κόκκινο, λευκό και χρυσό σχημάτισαν το λογότυπο του Ολυμπιακού σε […]