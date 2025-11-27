Η Πηνελόπη Μηνιάτη δεν είναι μια απλή συνταξιούχος της ΕΛ.ΑΣ. Είναι μια επιστήμονας με σπουδές στην Αμερική και PhD στη βιολογία, που της αποδίδεται ο εκσυγχρονισμός της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών της Αστυνομίας. Χειρίστηκε κορυφαίες υποθέσεις, ενώ συμμετείχε και σε ευρωπαϊκούς και διεθνείς φορείς ως ειδική στην εγκληματολογική επιστήμη.

Σε μια συνέντευξή της είχε πει το εξής ωραίο: «Το τέλειο έγκλημα είναι εξαιρετικά δύσκολο να υπάρξει. Στην εγκληματολογική επιστήμη, η αρχή του Λοκάρ υποστηρίζει ότι ο δράστης ενός εγκλήματος θα φέρει κάτι στη σκηνή του εγκλήματος και θα φύγει με κάτι από αυτόν, και ότι και τα δύο μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως αποδεικτικά στοιχεία».

Τρία χρόνια μετά την αιφνιδιαστική αποστρατεία της, η Μηνιάτη κατέθεσε στη δίκη για τις υποκλοπές. Ως θύμα. Υπήρξε στόχος παρακολούθησης της ΕΥΠ και, μερικές μέρες μετά, έλαβε δύο μηνύματα με το Predator. Το δεύτερο, μάλιστα, έμοιαζε με επιβεβαίωση από την πλατφόρμα για το εμβόλιο του Covid, που περιείχε όλα της τα προσωπικά στοιχεία. Οπως σχολίασε κι η ίδια, η πιθανότητα να βρήκαν οι χειριστές του Predator «τυχαία» τα ακριβή στοιχεία του ραντεβού της, είναι μάλλον απίθανη. Την περίοδο εκείνη (συμπτωματικώς;) ερευνούσε τη δολοφονία Καραϊβάζ κι είχε δεχθεί απειλές για τη ζωή της.

Κατέθεσε, λοιπόν, ότι πάτησε και τα δύο «ύποπτα» μηνύματα, καταρρίπτοντας το κατηγορητήριο. «Το πόρισμα του αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, του κ. Ζήση, θεωρεί δεδομένο ότι μόνο δύο έχουν μολυνθεί και όλοι οι άλλοι είναι απόπειρες χωρίς να έχω κληθεί», είπε, «για τον εαυτό μου ενόρκως καταθέτω ότι δεν ήταν απόπειρα». Περίμενε να την καλέσει η Δικαιοσύνη, τόνισε παραπάνω από μία φορά. «Οταν είδα ότι βγήκε το πόρισμα εξεπλάγην».

Σε ερώτημα δικηγόρου αν είχε δεχθεί πιέσεις για συγκεκριμένες υποθέσεις στην υπηρεσία της, η Μηνιάτη απάντησε «δεν θα με πίεζαν, έπρεπε να με αλλάξουν θέση ή να με βάλουν σε αποστρατεία». Συνέβη το δεύτερο. Χωρίς να γνωρίζει κανείς το γιατί.

Στο δικαστήριο χθες θα μπορούσε να μην έχει πάει. «Το ότι σήμερα είμαι εδώ εγώ το ζήτησα», είπε εμφατικά. Αντίθετα από τους περισσότερους που στοχοποιήθηκαν και κρύβονται ή λένε αρλούμπες. Τι πέτυχαν, όμως, αυτοί; Να διατηρούν κανονικά θέσεις στην κρατική μηχανή, στην κυβέρνηση, στις Ενοπλες Δυνάμεις. Τα συμπεράσματα δικά σας.