Το επαναλανσάρισμα του brand Τσίπρας έχει πλάνο. Σχεδιάστηκε, λένε, βήμα – βήμα. Πρώτα, ο παραιτηθείς από την ηγεσία του χαμένου με νταμπλ σκορ κόμματος θα αύξανε την αντιπολιτευτική του κριτική για να δείξει πως δεν είναι απόμαχος. Μετά, θα άφηνε το βουλευτικό αξίωμα και το κόμμα του οποίου «ίδρυσε» την κυβερνώσα εκδοχή του προκειμένου να πετάξει από πάνω του τα συντροφικά βαρίδια. Στην τρίτη φάση, θα διηγείτο την ιστορία της πολιτικής του σταδιοδρομίας, από φέρελπις νεαρός αρχηγός ως πρώτος αριστερός πρωθυπουργός και τοτέμ του χώρου του, ώστε να επηρεάσει το βλέμμα της κοινής γνώμης. Σύμφωνα μ’αυτόν τον προγραμματισμό, το τελικό στάδιο είναι η ανακοίνωση του δικού του κόμματος.

Σήμερα, αφού αγνόησε τις εισηγήσεις να παρακάμψει την παράθεση της «αλήθειας» του, βρίσκεται στο κρισιμότερο σημείο της πορείας που διάλεξε για την επιστροφή του στην «ενεργό πολιτική». Τα απομνημονεύματά του εκδόθηκαν και δεκάδες αποσπάσματά τους κυκλοφορούν σε έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο. Πολλοί «ήρωές» τους έχουν μελετήσει ήδη τις σελίδες που τους αφορούν, ενώ αρκετοί τις σχολιάζουν ον και οφ δε ρέκορντ, αποκαλύπτοντας τον μεγαλύτερο κίνδυνο που ελλοχεύει για τον συγγραφέα στο ίδιο του το έργο.

Αναγνώσεις

Ποιος είναι αυτός; Ο κίνδυνος ένα βιβλίο διαβασμένο από χίλιους διαφορετικούς ανθρώπους να είναι χίλια διαφορετικά βιβλία. Οι πολλές αναγνώσεις της αυτοβιογραφίας του (οι οποίες γίνονται είδηση, όπως κι εκείνη) δείχνουν ότι το πόνημά του μπορεί να προκαλέσει τα αντίθετα από τα προσδοκώμενα αποτελέσματα. Τα παραπολιτικά κουτσομπολιά που προσφέρει απλόχερα, με στόχο να απαξιώσει πρώην συνοδοιπόρους του, θέτουν σε αμφισβήτηση το κριτήριο αυτού που τους μοίρασε πόστα και αξιώματα.

Γιατί κάποιος έστειλε τον Βαρουφάκη στη Ρίγα (της Λετονίας, όχι της τσιπρικής γεωγραφίας), όπου άκουσε τους ομολόγους του να τον κατηγορούν για «ανεύθυνους χειρισμούς, χάσιμο χρόνου κι ερασιτεχνισμό». Ο ίδιος που συνέχισε να τον στέλνει στα Εurogroup. Εκείνος που ενέταξε στα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ βουλευτές της λαϊκιστικής Δεξιάς όταν παράτησαν τον Ανεξάρτητο Ελληνα το 2019. Ή που προτίμησε να δώσει το τρίτο τη τάξει πολιτειακό αξίωμα στην Κωνσταντοπούλου για να μη συμμετέχει στο υπουργικό του συμβούλιο. Παρά την απόπειρα του δημιουργού της να εξωραΐσει την πρωθυπουργική και αρχηγική του θητεία, λοιπόν, οι πιθανότητες η «Ιθάκη» να κάψει το rebranding αυξάνονται όσο μεγαλώνει η λίστα των αναγνωστών της.