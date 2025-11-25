Ταλέντο, αφοσίωση, σκληρή δουλειά, διάρκεια, υψηλοί στόχοι, ανταγωνισμός. Είναι οι παράμετροι που βοήθησαν τους Λιονέλ Μέσι και Κριστιάνο Ρονάλντο να ανέβουν στο Εβερεστ του ποδοσφαίρου.

Ο CR7 απέχει δυόμισι μήνες από τα 41α γενέθλιά του. Αν δεν γνωρίζεις αυτή τη λεπτομέρεια και δεις την προσπάθεια που επένδυσε στο τελευταίο του έργο τέχνης δεν μπορείς ούτε να υποθέσεις την ηλικία του Πορτογάλου. Πέτυχε γκολ με ανάποδο ψαλίδι όμοιο με αυτό που είχε σημειώσει εναντίον του Μπουφόν όταν αγωνιζόταν ακόμα στη Ρεάλ Μαδρίτης. Αν το επιχειρούσε ένας οποιοδήποτε φυσιολογικός άνθρωπος θα κατέληγε στα επείγοντα με σπασμένα πλευρά. Κι αυτός ο αθεόφοβος πετάχτηκε σαν ελατήριο και έτρεξε να το πανηγυρίσει σαν μικρό παιδί. Ενας συμπαίκτης του τοποθέτησε στο κεφάλι του το στέμμα του βασιλιά. ΟΚ, λίγο κιτς, παρατραβηγμένο και ολίγον χειραγωγημένο, αλλά αρέσει στα πιτσιρίκια που τον έχουν πρότυπο.

Ο Ρονάλντο δεν είναι απλά ένας ποδοσφαιριστής, είναι υπεραθλητής. Θα μπορούσε να κάνει ακόμα και δέκαθλο. Τον Αύγουστο του 2024 είχε εκμυστηρευτεί στον Ρίο Φέρντιναντ στο κανάλι του στο YouTube πως θέλει να φτάσει τα 1.000 γκολ κι ενώ ακόμα δεν είχε συμπληρώσει τα 900. Υπολόγιζε πως θα τα κατάφερνε στα 41 του χρόνια. Με το έργο τέχνης της Κυριακής ο Ρονάλντο έφτασε τα 954 γκολ και με τον ρυθμό που σκοράρει θα πέσει μέσα στην εκτίμησή του για τον χρόνο που θα τα καταφέρει.

Δυο τρεις ώρες αργότερα, ο Λιονέλ Μέσι, στα 38 του πια, πρόσθετε ένα ακόμα γκολ και τρεις ασίστ στο βιογραφικό του στη νίκη της Ιντερ Μαϊάμι επί του Σινσινάτι με 4-0. Ο Αργεντινός έφτασε τα 1.300 γκολ/ασίστ στην καριέρα του έναντι 1.213 του μεγάλου του αντιπάλου, Ρονάλντο έχοντας αγωνιστεί σε 163 παιχνίδια λιγότερα. Ισοφάρισε παράλληλα το ρεκόρ των 404 ασίστ του «Καλπάζοντα συνταγματάρχη» Φέρεντς Πούσκας. Στα τελευταία εννέα παιχνίδια της Ιντερ Μαϊάμι η προσφορά του Μέσι είναι 24 γκολ/ασίστ. Μόνο το 2025 έχει εμπλακεί σε 71 γκολ/ασίστ όταν ο δεύτερος Κιλιάν Εμπαπέ έχει 64, ο Χάρι Κέιν 62 και ο Ρονάλντο 41, εκ των οποίων τα δέκα είναι πέναλτι. Ρωτήθηκε ο Ερνέστο Βαλβέρδε μετά το παιχνίδι της ομάδας του Αθλέτικ Μπιλμπάο με την Μπάρτσα αν ο Γιαμάλ είναι ισάξιος του Μέσι. Και βέβαια είπε αυτό που όλοι σκέφτονται: «Ο χρόνος θα δείξει». Και στην περίπτωση των Μέσι και Ρονάλντο ο χρόνος τα έχει πει όλα.