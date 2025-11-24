Ο Ταντέο Αλιέντε πέτυχε δύο γκολ στο δεύτερο ημίχρονο ενώ ο Λιονέλ Μέσι σκόραρε και έδωσε τρεις ασίστ, οδηγώντας την Ίντερ Μαϊάμι σε μία εμφατική νίκη με 4-0 επί της FC Σινσινάτι στον ημιτελικό της Ανατολικής Περιφέρειας.

Η ομάδα του Μαϊάμι, που προκρίθηκε για πρώτη φορά στον τελικό της Ανατολής για το MLS Cup, θα αντιμετωπίσει την Νέα Υόρκη.

Η δεύτερη συνεχόμενη νίκη της Ιντερ Μαϊάμι με 4-0 στα πλέι οφ, ήρθε χωρίς τον Λουϊς Σουάρες στην αρχική 11άδα, μετά από σχετική απόφαση του προπονητή, Χαβιέ Μασεράνο.

Just a hat-trick of assists for Lionel Messi 😮‍💨 🎥 @MLS pic.twitter.com/AowLBTovPW — 433 (@433) November 24, 2025

Ο Ουρουγουανός επιθετικός, εξέτισε την τιμωρία για την αποβολή του στον τελευταίο αγώνα με την Νάσβιλ, ενώ είχε 10 γκολ και 10 ασίστ στην κανονική σεζόν.

Ωστόσο, ο Μέσι και η παρέα του «καθάρισαν» εύκολα την αντίπαλη ομάδα. Ο «pulga» έχει έξι γκολ και έξι ασίστ σε αυτά τα πλέι οφ, αφού σημείωσε 29 γκολ και πρόσθεσε 19 ασίστ.

Το ενδεχόμενο να κατακτήσει για δεύτερη διαδοχική χρονιά το βραβείο MVP του MLS στην κανονική περίοδο, φαντάζει εξαιρετικά πιθανό.

Ο Αργεντινός θρύλος του ποδοσφαίρου μετρά πλέον 896 γκολ και 404 ασίστ στην μυθική καρίερα του.