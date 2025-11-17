Η Ανγκόλα υποδέχτηκε την Αργεντινή την περασμένη Παρασκευή σε φιλικό για τα 50 χρόνια ανεξαρτησίας της χώρας. Η παγκόσμια πρωταθλήτρια νίκησε 2-0 και ο Λιονέλ Μέσι γνώρισε εντυπωσιακή αποθέωση από όλο το γήπεδο. Οι άνθρωποι της τοπικής Ομοσπονδίας τον τίμησαν πριν από τη σέντρα.

Η παρουσία του 38χρονου σούπερ σταρ προκάλεσε πανζουρλισμό στην Ανγκόλα, με χιλιάδες φιλάθλους να προσπαθούν να τον συναντήσουν. Ανάμεσά τους ήταν και η Λορένα, μια νεαρή θαυμάστρια που εργάζεται στο ξενοδοχείο όπου διέμενε η Αργεντινή. Εκείνη την ημέρα είχε ρεπό, αλλά βρέθηκε εκεί και κατάφερε να συναντήσει τον Μέσι στο ασανσέρ, σε μια στιγμή που έγινε αμέσως viral.

«Στην πραγματικότητα, ήταν η μέρα που είχα ρεπό στο ξενοδοχείο. Ήρθα με το πρόσχημα ότι είχα ξεχάσει την τσάντα μου και περίμενα μπροστά από το ασανσέρ επειδή ήξερα το δωμάτιο του Μέσι. Περίμενα να βγει και να μπει στο ασανσέρ, και μετά μπήκα κι εγώ. Χαμογέλασε χωρίς να πει τίποτα, και του μίλησα: ”Μιλάς αγγλικά;” μου είπε: ”Ναι, ναι. Θα ήθελες μια φωτογραφία; Βγάλε το τηλέφωνό σου, κανένα πρόβλημα”. Ήμουν πολύ νευρική. Μου είπε: ”Χαλάρωσε” και κουβάλησε την τσάντα μου μέχρι που έβγαλα το τηλέφωνό μου, και έβγαλα μια φωτογραφία μαζί του. Στη συνέχεια μου ανέφερε πως: ”Χάρηκα που βρίσκομαι εδώ. Σας ευχαριστώ για την θερμή υποδοχή”. Έτσι εγώ του είπα: ”Είσαι πάντα ευπρόσδεκτος εδώ”.

Μακάρι να μην είχε φτάσει ή να είχε χαλάσει το ασανσέρ, ώστε να μπορούσα να περάσω περισσότερο χρόνο δίπλα στον καλύτερο παίκτη. Ήταν πολύ ταπεινός και ντροπαλός και δεν αρνήθηκε ποτέ κανένα αίτημα»