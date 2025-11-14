Η περιοδεία της εθνικής Αργεντινής για τα φιλικά της στη διάρκεια της διακοπής θυμίζει περισσότερο προσωπική περιοδεία του Λιονέλ Μέσι.

Ο 38χρονος σταρ γνώρισε αποθέωση στην Ισπανία, σαν να μην είχε αποχωρήσει ποτέ, ενώ ανάλογη «βασιλική» υποδοχή τον περίμενε και στην Αφρική, επιβεβαιώνοντας το παγκόσμιο ειδικό βάρος του.

Η Αργεντινή αγωνίστηκε απέναντι στην σε ένα φιλικό παιχνίδι που εξελίχθηκε σε πραγματική ποδοσφαιρική γιορτή με αφορμή την 50η επέτειο ανεξαρτησίας της χώρας.

Ο Πρόεδρος της Ανγκόλας παρακολούθησε την αναμέτρηση μαζί με την οικογένειά του, επιφυλάσσοντας θερμή υποδοχή στον Λιονέλ Μέσι.