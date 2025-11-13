Η επιστροφή του Λιονέλ Μέσι στο «Καμπ Νόου» προκάλεσε κύμα συγκίνησης στους φίλους της Μπαρτσελόνα και σε όλο το ποδοσφαιρικό κοινό. Ο Αργεντινός σταρ περπάτησε ξανά στο γήπεδο όπου έγραψε ιστορία για 17 χρόνια, δημιουργώντας στιγμές νοσταλγίας και ενθουσιασμού για τους οπαδούς. Παρά το γεγονός ότι η παρουσία του 38χρονου παίκτη της Ίντερ Μαϊάμι στη Βαρκελώνη ήταν εντελώς απρόσμενη, η ηγεσία της ομάδας υπό τον Ζοάν Λαπόρτα δείχνει έτοιμη να προχωρήσει σε μια ιδιαίτερη τιμή προς τον Μέσι.

Ο πρόεδρος της Μπαρτσελόνα αποκάλυψε ότι προγραμματίζεται η ανέγερση αγάλματος προς τιμήν του Αργεντινού θρύλου, το οποίο θα τοποθετηθεί έξω από το ανακαινισμένο «Καμπ Νόου». Όπως σημείωσε, σύντομα θα υπάρξει επικοινωνία με την οικογένεια του παίκτη για να δρομολογηθούν οι λεπτομέρειες, ενώ ξεκαθάρισε ότι μια πιθανή επιστροφή του Μέσι για να ολοκληρώσει την καριέρα του στην ομάδα δεν αποτελεί ρεαλιστικό σενάριο. Το άγαλμα θα είναι έτσι η καλύτερη αναγνώριση για την τεράστια προσφορά του στον σύλλογο.

«Ο Μέσι αξίζει να έχει το δικό του άγαλμα έξω από το νέο μας γήπεδο. Θα σχεδιάσουμε το έργο και θα συζητήσουμε με την οικογένειά του ώστε να προχωρήσουμε», τόνισε ο Λαπόρτα, προκαλώντας κύματα ενθουσιασμού ανάμεσα στους οπαδούς της Μπαρτσελόνα.