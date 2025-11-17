Η παρουσία του Λιονέλ Μέσι στο «Spotify Camp Nou» αναζωπύρωσε το ενδιαφέρον των φιλάθλων και των ΜΜΕ της Βαρκελώνης, φέρνοντας στο προσκήνιο την ιδέα της μετονομασίας του γηπέδου σε «Spotify Camp Nou Leo Messi». Η συζήτηση αυτή προέκυψε μετά την συγκινητική επίσκεψη του Αργεντινού, με το συναισθηματικό φορτίο της να ενισχύει τις εικασίες περί αποχαιρετιστήριου αγώνα ή ακόμη και συμβολικού μηνύματος προς την διοίκηση.

Η ιδέα της μετονομασίας είναι ήδη στο προσκήνιο και υποστηρίζεται έντονα από το εσωτερικό της Μπαρτσελόνα, καθώς θεωρείται από πολλούς ως η μέγιστη αναγνώριση για έναν παίκτη που άλλαξε για πάντα την ιστορία του συλλόγου. Η πρόταση να γίνει το «Spotify Camp Nou» «Leo Messi» αποσκοπεί να τιμήσει τον κορυφαίο ποδοσφαιριστή της ομάδας και να δημιουργήσει μια νέα σύνδεση με τον Αργεντινό, μετά το επώδυνο διαζύγιο του 2021.

Το συγκεκριμένο αίτημα εντάσσεται σε μια γενικότερη τάση παγκοσμίως, όπου σπουδαίοι αθλητές όπως ο Πελέ, ο Ντιέγκο Μαραντόνα και ο Γιόχαν Κρόιφ έχουν τιμηθεί με τη μετονομασία σταδίων ή αθλητικών κέντρων. Αν και η τελική απόφαση θα πρέπει να περάσει από ψηφοφορία στους socios, τα καταλανικά ΜΜΕ εκτιμούν ότι η έγκριση της πρότασης είναι σχεδόν σίγουρη, δεδομένων των συναισθηματικών δεσμών που έχουν οι φίλαθλοι με τον Μέσι και την ανεκτίμητη προσφορά του στον σύλλογο.