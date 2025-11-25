Παγκόσμια Ημέρα για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών. Μια Ημέρα που δεν λειτουργεί ως απλή υπενθύμιση αλλά ως απαίτηση. Απαίτηση για θεσμική επαγρύπνηση, κοινωνική ευθύνη και πραγματική προστασία των θυμάτων. Η βία μέσα στο σπίτι είναι ύπουλη. Κρύβεται στη σιωπή, στην ντροπή, στην αδυναμία να ζητηθεί βοήθεια. Και γι’ αυτό χρειάζεται σταθερή συνεργασία όλων: της πολιτείας, της δικαιοσύνης, των επιστημών, της Αστυνομίας και άλλων υπηρεσιών πρώτης γραμμής.

Η Ελληνική Αστυνομία με 63 γραφεία σε όλη τη χώρα στελεχωμένα με εξειδικευμένο και κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό βρίσκεται καθημερινά σε αυτή τη μάχη. Μάχη κατά της έμφυλης, ενδοοικογενειακής βίας και παράλληλα μάχη προστασίας όλων το θυμάτων. Εχοντας στα χέρια μας σημαντικά εργαλεία, όπως το Panic button και τα safe houses, βλέπουμε διπλάσιο αριθμό καταγγελιών ο οποίος όμως μεταφράζεται με θετικό πρόσημο, καθώς η βία προϋπήρχε αλλά πλέον οι γυναίκες εμπιστεύονται την Αστυνομία και προχωρούν σε καταγγελία.

Ας κρατήσουμε κάτι απλό αλλά ουσιαστικό: η βία δεν είναι «ιδιωτική υπόθεση».

Δεν είναι κάτι που μένει πίσω από κλειστές πόρτες.

Είναι κοινωνικό ζήτημα, θεσμική πρόκληση και ανθρώπινη πληγή που μας αφορά όλους.

Κάθε γυναίκα που βρίσκεται σε κίνδυνο πρέπει να ξέρει ότι δεν είναι μόνη. Οτι μπορεί να μιλήσει και θα ακουστεί. Οτι υπάρχει δίχτυ προστασίας, υπηρεσίες, άνθρωποι, θεσμοί που θα σταθούν δίπλα της.

Η Κωνσταντία Δημογλίδου είναι εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας