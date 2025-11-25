Παρά τις μεγάλες προσπάθειες και το νομοθετικό οπλοστάσιο που εμπλουτίζεται συνεχώς σε Ελλάδα και Ευρώπη, το σπίτι παραμένει το πιο επικίνδυνο μέρος για τις γυναίκες. Η βία κατά γυναικών αποτελεί οριζόντιο πρόβλημα, δεν γνωρίζει σύνορα, ούτε κοινωνικές τάξεις.

Είναι πολύ σημαντικό ότι έχουμε κερδίσει μια μάχη: Σπάσαμε τη σιωπή και αυξήσαμε τις καταγγελίες. Η αύξηση των καταγγελιών είναι θετική εξέλιξη και πρέπει να μας χαροποιεί. Αντίθετα, πρέπει να ανησυχούμε όταν υπάρχει μείωση των καταγγελιών, όπως συνέβη κατά την περίοδο της πανδημίας. Τα πιο αποτροπιαστικά εγκλήματα συμβαίνουν επειδή είχε προηγηθεί μια φονική ένοχη σιωπή.

Η Σοφία Βούλτεψη είναι βουλευτής της ΝΔ, πρώην πρόεδρος της Επιτροπής Ισότητας στη Βουλή