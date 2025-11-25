Εντάξει τώρα, τι είπε για το πρώην alter ego του; Μόνο πως έδειξε «απαράδεκτη επιπολαιότητα» μετά την καταδίκη του από το Ειδικό Δικαστήριο θέλοντας να ξανακατέβει υποψήφιος. Εξού κι ο Νίκος Παππάς είχε κάθε λόγο να ενημερώσει το πανελλήνιο ότι «δεν έχει ραγίσει το γυαλί με τον Τσίπρα. Εχουμε άψογη πολιτική σχέση». Το παραθέτω για να δείτε πως τα όμορφα rebranding, όμορφα καίγονται. Γιατί παρά τα αντιθέτως θρυλούμενα από το νυν στενό τσιπρικό περιβάλλον, ο συγγραφέας συνεχίζει να κουβαλάει τα βαρίδια του παρελθόντος του.

Τιμή

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου δεν έχει διαβάσει ακόμη την «Ιθάκη» αλλά θα το κάνει. Παρ’ όλα αυτά, αρπάζοντας την ευκαιρία που της προσφέρθηκε από τα αποσπάσματα που ήδη κυκλοφορούν στον Τύπο, δήλωσε «χαίρομαι ιδιαίτερα και αισθάνομαι μεγάλη τιμή που ένας προδότης καταγράφει ότι τον δυσκόλεψα στην προδοσία». Προφανώς, δεν της πέρασε απ’ το μυαλό πως με κάτι τέτοια επιβεβαιώνει τη βασική κατηγορία που εξαπέλυσε εναντίον της όταν έγραψε «δυστυχώς, η πολιτική και η Αριστερά μαγνητίζουν τους νάρκισσους, όπως το φως τα έντομα».

Αποζημιώσεις

Χθες, επισκέφθηκε τα Τζουμέρκα ο Χρίστος Δήμας για να δει με τα μάτια του το μέγεθος των καταστροφών από την κακοκαιρία. Εκανε, δήλωσε, αυτοψία με τον γ.γ. του υπουργείου του και τον περιφερειάρχη Ηπείρου, ώστε η κυβέρνηση να προχωρήσει «σε όλα τα απαραίτητα έργα που χρειάζονται για την αποκατάσταση και στις αποζημιώσεις». Θα πρότεινα στους φίλους Ηπειρώτες να ρωτήσουν κανέναν πληγέντα απ’ τον «Daniel» προκειμένου να έχουν μια ρεαλιστικότερη εικόνα του χρόνου που θα πάρει να αποζημιωθούν.

Φωτογραφίες

Μπήκε κι ο Άδωνις Γεωργιάδης σ΄αυτόν τον άτυπο διαγκωνισμό των υπουργών για ένα χαμογελαστό φωτογραφικό στιγμιότυπο με την αμερικανίδα πρέσβη – την οποία υποδέχθηκε χθες σε μια συνέντευξη Τύπου του υπουργείου του. Δυστυχώς για τα μέλη της κυβέρνησης, κανένας τους δεν έχει καταλάβει ότι δεν μπορεί να ανταγωνιστεί (παρότι προσπαθούν όλοι φιλότιμα) τον Κωνσταντίνο Αργυρό, τον οποίο η ίδια η Γκίλφοϊλ περιέγραψε ως έναν σπουδαίο φίλο της, από τους καλύτερους που έχει.