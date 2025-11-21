Οι ευρωπαϊκές χώρες αντέδρασαν έντονα χθες σε ένα ειρηνευτικό σχέδιο για την Ουκρανία, το οποίο, σύμφωνα με πηγές, θα απαιτούσε από το Κίεβο να παραχωρήσει περισσότερα εδάφη και να αφοπλιστεί εν μέρει – όρους που οι σύμμαχοι της Ουκρανίας θεωρούν εδώ και καιρό ότι ισοδυναμούν με συνθηκολόγηση. Χθες το βράδυ, μετά τον σάλο από τις αποκαλύψεις, ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι παρέλαβε το σχέδιο από τις ΗΠΑ και όπως έγινε γνωστό «τις επόμενες ημέρες θα συζητήσει με τον πρόεδρο Τραμπ τα βασικά σημεία».

Οπως έγινε γνωστό, η Ουάσιγκτον πιέζει τον ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι να αποδεχτεί ένα πλαίσιο 28 σημείων που έχουν συντάξει οι ΗΠΑ σε συνεργασία με τη Ρωσία για τον τερματισμό του πολέμου, το οποίο περιλαμβάνει εδαφικές παραχωρήσεις και περιορισμούς στις ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας – δηλαδή πολλά από αυτά που ζητούσε η Μόσχα εξ αρχής και είχαν χαρακτηριστεί «απαράδεκτα» από το Κίεβο αλλά και την ΕΕ. Οι πιέσεις της αμερικανικής διπλωματίας έρχεται σε μια δύσκολη στιγμή για την Ουκρανία, με τα στρατεύματά της να δέχονται μεγάλες επιθέσεις στο πεδίο της μάχης και την κυβέρνηση του Ζελένσκι να κλυδωνίζεται από ένα μεγάλο σκάνδαλο διαφθοράς.

Οι Ευρωπαίοι, οι οποίοι όπως όλα δείχνουν δεν ήταν ενήμεροι για το σχέδιο, αντέδρασαν εκ των υστέρων, ζητώντας – για άλλη μια φορά – να συμμετέχουν σε κάθε προσπάθεια μεσολάβησης για την επίτευξη ειρήνης μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας με την επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ.

Η επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, Κάγια Κάλας, χαιρέτισε οποιεσδήποτε «ουσιαστικές προσπάθειες» για τον τερματισμό του πολέμου, αλλά τόνισε ότι απαιτείται η συμβολή της Ουκρανίας και της Ευρώπης για να λειτουργήσει οποιοδήποτε σχέδιο. «Ο Πούτιν θα μπορούσε να τερματίσει αυτόν τον πόλεμο αμέσως αν απλώς σταματούσε να βομβαρδίζει αμάχους και να σκοτώνει ανθρώπους», είπε μιλώντας σε δημοσιογράφους. «Ομως δεν έχουμε δει καμία παραχώρηση από τη ρωσική πλευρά. Η Ευρωπαϊκή Ενωση έχει ένα απλό σχέδιο “δύο σημείων” – την αποδυνάμωση της Ρωσίας και την υποστήριξη προς την Ουκρανία».

Eυρωπαίοι και ουκρανοί αξιωματούχοι προσπαθούν να κατανοήσουν τους όρους της πρότασης, αναζητώντας διευκρινίσεις καθώς πολλές πτυχές του σχεδίου παραμένουν σε εκκρεμότητα, σύμφωνα με την «Guardian», συμπεριλαμβανομένου του ρόλου του ΝΑΤΟ και τυχόν εδαφικών παραχωρήσεων της Ουκρανίας προς τη Ρωσία. Βασικές αρχές του σχεδίου, σύμφωνα με τις διαρροές στον αμερικανικό Τύπο, περιλαμβάνουν την απαίτηση να παραχωρήσει το Κίεβο τις περιοχές του Ντονμπάς που οι Ρώσοι δεν έχουν καταλάβει, να μειώσει τις ένοπλες δυνάμεις της στο μισό και να μειώσει ή να εγκαταλείψει ορισμένους τύπους όπλων, ιδίως πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς που θα μπορούσαν να χτυπήσουν στόχους στη Ρωσία. Γίνεται επίσης λόγος για διακοπή της αμερικανικής βοήθειας και για απαγόρευση οποιασδήποτε μελλοντικής ανάπτυξης δυτικών στρατευμάτων στην Ουκρανία – όπως προβλέπεται από τον «συνασπισμό των προθύμων» υπό την ηγεσία της Γαλλίας και της Βρετανίας.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Πολωνίας Ράντοσλαβ Σικόρσκι τόνισε πως αναμένεται να συμβουλευτούν την Ευρώπη για τις ειρηνευτικές προσπάθειες και τόνισε ότι δεν θα πρέπει να περιοριστεί η ικανότητα αυτοάμυνας της Ουκρανίας. «Ελπίζω ότι δεν θα είναι το θύμα στο οποίο θα τεθούν περιορισμοί στην ικανότητα να υπερασπιστεί τον εαυτό του, αλλά ο επιτιθέμενος», ανέφερε. Οι υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ενωσης που συναντήθηκαν στις Βρυξέλλες δεν σχολίασαν λεπτομερώς το σχέδιο, αλλά υπέδειξαν ότι δεν θα δεχτούν να κάνει το Κίεβο τιμωρητικές παραχωρήσεις προς τη Ρωσία. «Οι Ουκρανοί θέλουν ειρήνη – μια δίκαιη ειρήνη που σέβεται την κυριαρχία όλων, μια διαρκή ειρήνη που δεν μπορεί να αμφισβητηθεί από μελλοντική επιθετικότητα», δήλωσε ο γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό. «Αλλά η ειρήνη δεν μπορεί να είναι συνθηκολόγηση».

Μια αντιπροσωπεία του αμερικανικού στρατού, με επικεφαλής τον αρχηγό του Επιτελείου του Στρατού Ράντι Τζορτζ, βρέθηκε χθες στο Κίεβο και συναντήθηκε με τον πρόεδρο Ζελένσκι και τον ανώτατο στρατιωτικό διοικητή της Ουκρανίας Ολεξάντρ Σίρσκι. Ο ρωσικός στρατός συνεχίζει να χτυπά τις ουκρανικές πόλεις και τις υποδομές με νυχτερινούς βομβαρδισμούς, σκοτώνοντας πολίτες και προκαλώντας διακοπές ρεύματος καθώς πλησιάζει ο χειμώνας. Οι Αρχές δήλωσαν ότι 22 άνθρωποι αγνοούνται και 26 έχασαν τη ζωή τους από αεροπορικές επιδρομές που κατέστρεψαν μια πολυκατοικία την Τετάρτη, μια από τις χειρότερες επιθέσεις των τελευταίων μηνών.