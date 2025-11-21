Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε τα ξημερώματα της Παρασκευής στο Bloomberg Forum, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα εξελίσσεται σε σημαντικό ενεργειακό κόμβο για την Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Ο Πρωθυπουργός επισήμανε πως η χώρα έχει αφήσει πίσω της τα χρόνια της κρίσης, αν και παραμένουν ζητήματα που χρειάζονται βελτίωση. «Ορισμένες λύσεις είναι ευρωπαϊκές, όμως οι δύσκολες μεταρρυθμίσεις είναι εθνική αρμοδιότητα κάθε κράτους. Έχουμε σταθερή κυβέρνηση, πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο, οι εκλογές θα διεξαχθούν το 2027 και το κυβερνών κόμμα προηγείται αρκετές μονάδες. Είμαι αισιόδοξος για τις επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας», δήλωσε.

«Έχουμε προβλήματα με το κόστος ζωής, όμως υλοποιήσαμε τις δεσμεύσεις μας και ο νέος προϋπολογισμός θα περιλαμβάνει μέτρα ελάφρυνσης που αντιμετωπίζουν την ακρίβεια. Σε αντίθεση με άλλες κυβερνήσεις, οι επιδόσεις μας επιτρέπουν τη λήψη μέτρων στήριξης χωρίς να ξεχνάμε ότι χρειάστηκε να εφαρμόσουμε δύσκολες μεταρρυθμίσεις, όπως στο συνταξιοδοτικό», πρόσθεσε ο Πρωθυπουργός.

«Η Ελλάδα έχει κάνει αξιοσημείωτη επιστροφή, παράγει πρωτογενή πλεονάσματα, το χρέος βελτιώνεται, ο ρυθμός ανάπτυξης είναι υψηλότερος από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο και έχουμε αποδείξει ότι η κρίση ανήκει στο παρελθόν. Έχουμε δείξει ότι μπορούμε να έχουμε αξιόπιστες κυβερνήσεις», σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Η Ευρώπη και ο πόλεμος στην Ουκρανία

Αναφερόμενος στις εξελίξεις στην Ουκρανία, ο Πρωθυπουργός τόνισε: «Πρέπει να αντλήσουμε διδάγματα για να λάβουμε αποφάσεις». Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι δεν έχει κοινοποιηθεί επίσημα στους Ευρωπαίους ηγέτες το σχέδιο Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου.

«Έχουμε καταστήσει σαφές ότι καμία συμφωνία δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς την Ουκρανία. Κατανοούμε ότι ως Ευρωπαίοι πρέπει να στηρίξουμε οικονομικά τη χώρα. Κάθε ευρωπαϊκό κράτος οφείλει να προωθήσει μεταρρυθμίσεις ώστε να υπάρχει κοινός βηματισμός», υπογράμμισε ο κ. Μητσοτάκης.

Οι σχέσεις με τις ΗΠΑ και η Τουρκία

Σε ερώτηση του δημοσιογράφου Τζον Μικλεθγουέιτ σχετικά με τις «προτιμήσεις του Τραμπ σε αυταρχικούς ηγέτες όπως ο Ερντογάν», ο Πρωθυπουργός απάντησε ότι η σχέση της Ελλάδας με τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι ισχυρή και βασισμένη σε στρατηγική συνεργασία.

«Καταδεικνύεται ότι μπορούμε να συνεργαστούμε αποτελεσματικά, όπως στον τομέα της ενέργειας. Ο στόχος απέναντι στην Τουρκία είναι να βρεθεί τρόπος συζήτησης για το Δίκαιο της Θάλασσας χωρίς ένταση. Δική μου ευθύνη είναι η ενίσχυση των αμυντικών δυνατοτήτων της χώρας. Έχουμε αποτρεπτική στάση έναντι κάθε χώρας που θα μπορούσε να απειλήσει την άμυνά μας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η Ελλάδα ως γέφυρα με την Ασία

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε επίσης στη συνάντησή του με τον πρωθυπουργό της Σιγκαπούρης, τονίζοντας τις κοινές αρχές και αξίες που διέπουν τις δύο χώρες, όπως η ελεύθερη οικονομία και το κράτος Δικαίου.

«Βλέπω ότι υπάρχει χώρος συνεργασίας χωρών της Ασίας με την Ευρώπη. Πιστεύω ότι η Σιγκαπούρη έχει σημαντικό ρόλο και θα θέλαμε στενότερους δεσμούς με τις χώρες της ομάδας ASEAN, καθώς η Ελλάδα μπορεί να λειτουργήσει ως γέφυρα μεταξύ Ευρώπης και Άπω Ανατολής», υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός.

