Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε το πρωί με τον ομόλογό του της Σιγκαπούρης, Lawrence Wong, στο κυβερνητικό συγκρότημα Istana, όπου έγινε επίσης δεκτός από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Tharman Shanmugaratnam.

Κατά τη συνάντηση των δύο πρωθυπουργών εξετάστηκαν οι προοπτικές ενίσχυσης της διμερούς συνεργασίας σε τομείς όπως ο τουρισμός, η ναυτιλία, η άμυνα και οι ελληνικές εξαγωγές, ιδιαίτερα στα αγροδιατροφικά προϊόντα. Συζητήθηκε, παράλληλα, η προοπτική νέων επενδύσεων στην Ελλάδα από τη Σιγκαπούρη.

Οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν απόψεις για τη συνεργασία σε θέματα ψηφιακής διακυβέρνησης και για την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης στη δημόσια διοίκηση, με στόχο τη βελτίωση της αποδοτικότητας των κρατικών υπηρεσιών.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στη συνέχιση των μεταρρυθμίσεων στην Ελλάδα και υπογράμμισε τον διττό ρόλο της χώρας ως ενεργειακού κόμβου στη νοτιοανατολική Ευρώπη και ως παράγοντα ενεργειακής ασφάλειας για την κεντρική και ανατολική Ευρώπη. Στο πλαίσιο αυτό, έκανε αναφορά στη συμφωνία για τον εφοδιασμό της Ουκρανίας με αμερικανικό LNG, που υπογράφηκε κατά την πρόσφατη επίσκεψη του Προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην Αθήνα.

Συζήτηση για διεθνές δίκαιο και σχέσεις ΕΕ – Σιγκαπούρης

Οι δύο πλευρές επιβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους στις αρχές του διεθνούς δικαίου και του δικαίου της θάλασσας, καθώς και την υποστήριξή τους στο πολυμερές διεθνές σύστημα και στο ελεύθερο εμπόριο. Ο πρωθυπουργός εξέφρασε τη στήριξη της Ελλάδας στην περαιτέρω ενίσχυση των σχέσεων ΕΕ – Σιγκαπούρης, τονίζοντας τον ρόλο της χώρας ως μέλους της ASEAN στην αναπτυσσόμενη περιοχή της νοτιοανατολικής Ασίας.

Ο διάλογος Μητσοτάκη – Wong

Κατά την έναρξη της συνάντησης, οι δύο πρωθυπουργοί είχαν τον εξής διάλογο:

Κυριάκος Μητσοτάκης: «Είναι πραγματική χαρά να βρίσκομαι εδώ, έχει περάσει πολύς καιρός από την τελευταία επίσκεψη Έλληνα πρωθυπουργού στη Σιγκαπούρη. Είμαστε και οι δύο ναυτιλιακές χώρες, και δύο χώρες που ενδιαφερόμαστε πολύ για τη διατήρηση μιας διεθνούς τάξης βασισμένης σε κανόνες. Για εμάς, έχει πολύ ενδιαφέρον να εξηγήσουμε και στο ασιατικό κοινό τι έχει συμβεί στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Έχουμε αρχίσει να προσελκύουμε επενδύσεις και από τη Σιγκαπούρη. Σίγουρα θα θέλαμε να δούμε αυτές τις επενδυτικές ροές να συνεχιστούν και να ενισχυθούν. Επομένως, είναι μια σπουδαία ευκαιρία να βρίσκομαι εδώ».

Lawrence Wong: «Και η οικονομία έχει καλή πορεία υπό την ηγεσία σας, βλέπουμε ότι συνεχίζει να απογειώνεται. Και βλέπουμε πολλές νέες ευκαιρίες στην Ελλάδα, αλλά και στην Ευρώπη, λόγω της συμφωνίας ελεύθερου εμπορίου και των διαφόρων συμφωνιών μεταξύ της ΕΕ και της Σιγκαπούρης που είναι ήδη σε ισχύ. Μέσω αυτών θέλουμε ενισχύσουμε τις οικονομικές μας σχέσεις».

Επαφές με θεσμικούς και την ελληνική κοινότητα

Μετά τη συνάντηση, ο πρωθυπουργός έγινε δεκτός από τον Πρόεδρο της Σιγκαπούρης, Tharman Shanmugaratnam, με τον οποίο αντάλλαξε απόψεις για ζητήματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε επίσης με τον Μητροπολίτη Σιγκαπούρης και Νοτίου Ασίας Κωνσταντίνο, καθώς και με εκπροσώπους της ελληνικής κοινότητας στη χώρα.