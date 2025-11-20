Διττό πόλεμο, διπλωματικό και στρατιωτικό, μοιάζει να διεξάγει πλέον η Ρωσία σε βάρος της Ουκρανίας – με την Ουάσιγκτον αρωγό στο διπλωματικό μέτωπο. Οπως αποκάλυψε πρώτο το Axios, η κυβέρνηση Τραμπ επεξεργάζεται μυστικά, σε συνεννόηση με τη Ρωσία, ένα νέο σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου, 28 σημείων, εμπνευσμένο από την επιτυχημένη προσπάθεια του αμερικανού προέδρου για την επίτευξη εκεχειρίας στη Λωρίδα της Γάζας – ο ρώσος απεσταλμένος Κίριλ Ντμίτριεφ μάλιστα δήλωσε στον ιστότοπο αισιόδοξος, σημειώνοντας πως, αντίθετα με προηγούμενες προσπάθειες, σε αυτή «η ρωσική θέση πραγματικά λαμβάνεται υπόψη». Η κυβέρνηση Τραμπ και ρώσοι αξιωματούχοι, προχώρησαν το ρεπορτάζ οι «Financial Times», έχουν καταρτίσει μια σαρωτική νέα πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία, η οποία αξιώνει σημαντικές παραχωρήσεις από το Κίεβο, και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι πιέζεται να την αποδεχτεί.

Σύμφωνα πάντα με τις πηγές της βρετανικής εφημερίδας, το σχέδιο, που παραμένει υπό διαμόρφωση, απαιτεί από την Ουκρανία να παραχωρήσει όλη την ανατολική περιοχή του Ντονμπάς – συμπεριλαμβανομένων των εδαφών που βρίσκονται υπό τον έλεγχό της – και να μειώσει κατά το ήμισυ το μέγεθος των ενόπλων δυνάμεών της. Το σχέδιο απαιτεί επίσης από το Κίεβο να εγκαταλείψει βασικές κατηγορίες οπλισμού και προβλέπει κατάργηση της αμερικανικής στρατιωτικής βοήθειας, η οποία ήταν ζωτικής σημασίας για την ουκρανική άμυνα, εξέλιξη που θα άφηνε δυνητικά τη χώρα ευάλωτη σε μελλοντικές επιθέσεις από τη Ρωσία. Προβλέπεται επίσης η αναγνώριση της ρωσικής γλώσσας ως επίσημης γλώσσας της Ουκρανίας και η απονομή επίσημου καθεστώτος στο τοπικό παράρτημα της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας – μέτρα που αντανακλούν τους μακροχρόνιους πολιτικούς στόχους του Κρεμλίνου.

Μία από τις πηγές των «Financial Times» έκανε λόγο για ένα πολύ γενικό έγγραφο που «κλίνει έντονα προς τη Ρωσία». Μία άλλη το χαρακτήρισε «πολύ βολικό για τον Πούτιν». Ουκρανοί αξιωματούχοι που ενημερώθηκαν για το σχέδιο δήλωσαν ότι συνάδει με τις μαξιμαλιστικές απαιτήσεις του Κρεμλίνου και ότι θα ήταν αδιέξοδο για την Ουκρανία χωρίς σημαντικές αλλαγές. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, της σύνταξης του κειμένου ηγήθηκε ο ειδικός απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ, Στίβεν Γουίτκοφ, ο οποίος το έχει συζητήσει εκτενώς με τον ρώσο απεσταλμένο Κίριλ Ντμίτριεφ, τον επικεφαλής του Ρωσικού Ταμείου Επενδύσεων. Ο Γουίτκοφ φέρεται να ήταν επίσης αυτός που ενημέρωσε σχετικά το Κίεβο, σε συνάντηση που είχε προ ημερών στο Μαϊάμι με τον σύμβουλο εθνικής ασφάλειας του Ζελένσκι, Ουστέμ Ρουμέροφ.

Τουλάχιστον 25 άνθρωποι, ανάμεσά τους και παιδιά, έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 73 τραυματίστηκαν τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη από τη νέα μαζική επίθεση με 476 drones και 48 πυραύλους που εξαπέλυσε η Ρωσία εναντίον της Ουκρανίας, βάζοντας αυτή τη φορά στο στόχαστρο πρωτίστως τη Δυτική Ουκρανία, μια περιοχή λιγότερο συνηθισμένη στους βομβαρδισμούς, λόγω της απόστασής της από το μέτωπο. Δύο γειτονικές χώρες της Ουκρανίας, μάλιστα, αμφότερες μέλη της ΕΕ και του ΝΑΤΟ, η Πολωνία και η Ρουμανία, αναγκάστηκαν να απογειώσουν μαχητικά, τόσο δικά τους όσο και συμμαχικά, στη διάρκεια της ρωσικής επίθεσης προκειμένου να διαφυλάξουν τον εναέριο χώρο τους. Η Πολωνία χρειάστηκε επίσης να κλείσει προσωρινά δύο αεροδρόμιά της στο νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας, του Ζέσουμ και του Λούμπλιν. Ολα αυτά, λίγα 24ωρα έπειτα από μία ακόμα έκφραση του ρωσικού υβριδικού πολέμου εναντίον της Ευρώπης, τη δολιοφθορά της σιδηροδρομικής γραμμής που συνδέει την πολωνική πρωτεύουσα με τα ουκρανικά σύνορα – μια ενέργεια που η Βαρσοβία χαρακτήρισε «κρατική τρομοκρατία». Η κυβέρνηση Τουσκ ανακοίνωσε χθες πως κλείνει το τελευταίο εναπομείναν ρωσικό προξενείο στο Γκντανσκ, ενώ σχεδιάζει να αναπτύξει 10.000 στρατιώτες προκειμένου να συνδράμουν στην προστασία κρίσιμων υποδομών. Η επερχόμενη περίοδος των Χριστουγέννων, προειδοποίησε ο αρχηγός του γενικού επιτελείου στρατού της Πολωνίας, Βίσλαβ Κούκουλα, θα μπορούσε να εκληφθεί από «τους εχθρούς» της Πολωνίας ως μια καλή ευκαιρία «να χτυπήσουν την ασφάλειά μας».