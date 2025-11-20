Επίθεση δέχθηκε ο πρέσβης της Πολωνίας στη Ρωσία, Κριστόφ Κραγιέφσκι, στην Αγία Πετρούπολη, από ομάδα διαδηλωτών που διαμαρτύρονταν για τη στήριξη της Πολωνίας προς την Ουκρανία. Το περιστατικό σημειώθηκε την Κυριακή, την ίδια ημέρα που εντοπίστηκε δολιοφθορά σε σιδηροδρομική γραμμή στην Πολωνία, αλλά πριν η κυβέρνηση της Βαρσοβίας αποδώσει επίσημα την ευθύνη στη Ρωσία.

Ο Κραγιέφσκι, ο οποίος υπηρετεί ως πρέσβης από το 2021, επισκεπτόταν την Καθολική Εκκλησία της Αγίας Αικατερίνης στην Αγία Πετρούπολη για λειτουργία στα πολωνικά, με αφορμή τον εορτασμό της Ημέρας Ανεξαρτησίας της Πολωνίας, που είχε προηγηθεί στις 11 Νοεμβρίου.

Κατά τη μετάβασή του στην εκκλησία, σύμφωνα με την εφημερίδα Gazeta Wyborcza, ο πρέσβης «περικυκλώθηκε από επιθετική ομάδα διαδηλωτών που κρατούσαν πανό με αντιπολωνικά και αντιαουκρανικά συνθήματα».

Η ομάδα φέρεται να επιτέθηκε λεκτικά στον Κραγιέφσκι για τη στάση της Πολωνίας υπέρ της Ουκρανίας και, «σε κάποια στιγμή, αρκετοί προσπάθησαν να τον χτυπήσουν», αναφέρει η εφημερίδα. Την κατάσταση ανέλαβαν να ελέγξουν οι άνδρες της Πολωνικής Υπηρεσίας Κρατικής Προστασίας (SOP), που συνοδεύουν διαρκώς τον πρέσβη μετά την επιδείνωση των σχέσεων με τη Μόσχα. «Ήταν το σοβαρότερο περιστατικό αυτού του είδους εδώ και πολλά χρόνια», δήλωσε ανώνυμη πηγή του υπουργείου Εξωτερικών στην Gazeta Wyborcza. «Μόνο η επέμβαση των φρουρών ασφαλείας απέτρεψε τον ξυλοδαρμό του πρέσβη».

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου, Ματσιέι Βεβιούρ, επιβεβαίωσε το επεισόδιο, σημειώνοντας ότι «μια επιθετική ομάδα με πανό προσπάθησε να περάσει από τη λεκτική στην σωματική επίθεση, αλλά σταμάτησε χάρη στην παρέμβαση της SOP».

Αντίδραση της Βαρσοβίας και διπλωματικές εντάσεις

Ο Βεβιούρ πρόσθεσε ότι «την Τετάρτη, κατά τη διάρκεια συνάντησης με τον Ρώσο επιτετραμμένο, η πολωνική πλευρά εξέφρασε την αγανάκτησή της». Σύμφωνα με τον ίδιο, η ρωσική πλευρά απάντησε ότι τέτοιες καταστάσεις «δεν θα έπρεπε να συμβαίνουν».

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε καθώς το πολωνικό υπουργείο Εξωτερικών παρέδιδε επίσημη ρηματική διακοίνωση στη Ρωσία, με την οποία ζητούσε το κλείσιμο του ρωσικού προξενείου στο Γκντανσκ, σε απάντηση στη νέα πράξη δολιοφθοράς που αποδόθηκε στη Μόσχα.

Είχαν προηγηθεί τα κλεισίματα των ρωσικών προξενείων στο Πόζναν και την Κρακοβία για παρόμοιους λόγους, με αποτέλεσμα το προξενείο του Γκντανσκ να είναι το τελευταίο που λειτουργούσε στην Πολωνία. Πλέον, μόνο η ρωσική πρεσβεία στη Βαρσοβία παραμένει ανοικτή.

Απαντώντας στις κατηγορίες περί εμπλοκής της στη δολιοφθορά, η ρωσική κυβέρνηση κατηγόρησε την Πολωνία για «ρωσοφοβία» και προανήγγειλε ότι θα λάβει «αντίμετρα» μετά το κλείσιμο του προξενείου στο Γκντανσκ.

Πηγή: notesfrompoland.com