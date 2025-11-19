Η Πολωνία προχωρά στην ανάπτυξη 10.000 στρατιωτών για την ενίσχυση της ασφάλειας κρίσιμων υποδομών σε όλη τη χώρα, μετά τα πρόσφατα περιστατικά δολιοφθοράς σε σιδηροδρομικές γραμμές. Την απόφαση ανακοίνωσε ο υπουργός Άμυνας Βλάντισλαβ Κοσίνιακ-Κάμις, υπογραμμίζοντας ότι στόχος είναι η «αντιμετώπιση πράξεων εκτροπής και η αύξηση του επιπέδου ασφάλειας για τους Πολωνούς πολίτες».

Το επιχειρησιακό σχέδιο, με την κωδική ονομασία «Επιχείρηση Ορίζοντας», θεωρείται άμεση αντίδραση στα περιστατικά δολιοφθοράς που σημειώθηκαν το Σαββατοκύριακο τις οποίες η Πολωνία της αποδίδει στην Μόσχα.

Ο Πολωνός υπουργός Εξωτερικών Ράντοσλαβ Σικόρσκι, είχε χαρακτηρίσει τα γεγονότα αυτά ως μορφή «κρατικής τρομοκρατίας» από τη Ρωσία.

Την ίδια στιγμή, ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των Πολωνικών Ενόπλων Δυνάμεων, Wiesław Kukuła, απηύθυνε σοβαρές προειδοποιήσεις για τον κίνδυνο νέων χτυπημάτων τις επόμενες εβδομάδες, εν όψει και της περιόδου των Χριστουγέννων.

«Η νύχτα, η οποία παρέχει φυσική κάλυψη για αυτού του είδους τις δραστηριότητες, θα είναι πολύ μεγάλη τις επόμενες εβδομάδες. Σε λίγο περισσότερο από ένα μήνα, θα ξεκινήσουν οι χριστουγεννιάτικες διακοπές – μια περίοδος κατά την οποία η πλειοψηφία των Πολωνών θα ταξιδεύει, κυρίως χρησιμοποιώντας τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Αυτό το ημερολογιακό παράθυρο μπορεί να εκληφθεί από τους εχθρούς μας ως η πιο κατάλληλη στιγμή για να χτυπήσουν την ασφάλειά μας», δήλωσε χαρακτηριστικά.

«Δεν πρέπει να επιτρέψουμε να συμβεί αυτό», πρόσθεσε, επισημαίνοντας ότι «οι προθέσεις της Ρωσικής Ομοσπονδίας παραμένουν αμετάβλητες και τα γεγονότα των τελευταίων εβδομάδων σκιαγραφούν έναν ευρύ ορίζοντα πιθανών περιστατικών που ενδέχεται να συμβούν».

Ο στρατός σύμφωνα με τον ίδιο, προετοιμάζεται για ένα «ευρύ φάσμα» πιθανών απειλών, με σκοπό «να εξαλείψει κάθε χώρο για αυτό το είδος δραστηριότητας».

«Στις 21 Δεκεμβρίου, θα δούμε τη μεγαλύτερη νύχτα και τη μικρότερη ημέρα του χρόνου, και η νύχτα αποτελεί φυσικό προκάλυμμα για διάφορες δραστηριότητες ομάδων δολιοφθοράς. Το τελευταίο σιδηροδρομικό περιστατικό είναι ένα τέλειο παράδειγμα αυτού», κατέληξε ο Kukuła.