Η Πολωνία διέταξε την εσπευσμένη απογείωση πολωνικών και συμμαχικών μαχητικών, καθώς και αεροσκάφους AWACS, τα ξημερώματα, εν μέσω ρωσικών επιδρομών με πυραύλους και drones στη δυτική Ουκρανία, κοντά στα πολωνικά σύνορα. Την πληροφορία γνωστοποίησε η διοίκηση επιχειρήσεων του γενικού επιτελείου του κράτους μέλους του NATO.

«Ζεύγη μαχητικών ταχείας αντίδρασης και αεροσκάφος έγκαιρης προειδοποίησης απογειώθηκαν εσπευσμένα και χερσαία συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας και επιτήρησης του εναέριου χώρου τέθηκαν στο μέγιστο επίπεδο επιφυλακής», ανέφερε η διοίκηση μέσω X.

Στις 06:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας), σχεδόν ολόκληρη η Ουκρανία βρισκόταν σε συναγερμό, ύστερα από προειδοποίηση της πολεμικής αεροπορίας για νέες επιθέσεις της Ρωσίας με πυραύλους και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εφόρμησης.