Το Κρεμλίνο κατηγόρησε την Πολωνία ότι υποκύπτει στη ρωσοφοβία, μετά την ανακοίνωση της Βαρσοβίας πως η πρόσφατη έκρηξη σε σιδηροδρομική γραμμή προς την Ουκρανία οφείλεται σε δύο Ουκρανούς πολίτες, οι οποίοι, σύμφωνα με τις πολωνικές αρχές, στρατολογήθηκαν από τις ρωσικές μυστικές υπηρεσίες.

«Η Ρωσία κατηγορείται για όλες τις εκδηλώσεις του υβριδικού και άμεσου πολέμου που λαμβάνει χώρα», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, μιλώντας σε δημοσιογράφο της ρωσικής κρατικής τηλεόρασης.

Ο Πεσκόφ πρόσθεσε ότι «στην Πολωνία όλοι προσπαθούν να προλάβουν την ευρωπαϊκή ατμομηχανή από αυτή την άποψη» και υποστήριξε πως η ρωσοφοβία στη χώρα «ακμάζει».

Η έκρηξη σημειώθηκε στη σιδηροδρομική γραμμή Βαρσοβίας–Λούμπλιν, που συνδέει την πολωνική πρωτεύουσα με τα ουκρανικά σύνορα.

Τέλος, το περιστατικό εντάσσεται σε ένα ευρύτερο κύμα εμπρησμών, δολιοφθορών και κυβερνοεπιθέσεων που έχουν καταγραφεί στην Πολωνία και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία.